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2 февраля, 2023
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Представлена серия ноутбуков Samsung Galaxy Book3 Pro

Samsung Galaxy Book3 Pro

Компания Samsung вместе с флагманским ноутбуком Galaxy Book3 Ultra представила мобильные компьютеры попроще: Galaxy Book3 Pro (в двух версиях с экранами диагональю 14 и 16 дюймов) и Galaxy Book3 Pro 360 (16-дюймовый). Ноутбуки поставляются в алюминиевых корпусах и оснащаются новейшими процессорами Intel 13-го поколения.

Samsung Galaxy Book3 Pro

Все модели получили панель AMOLED с разрешением 2880 x 1800 пикселей и кадровой частотой 48-120 Hz. Экраны обладают яркостью 400 кд/м2 и 120-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Заявляется соответствие стандартам VESA ClearMR и VESA DisplayHDR True Black 500. Кроме того, дисплеи сертифицированы SGS Eye Care, что указывает на сниженный объем излучения вредного синего света.

В базовой версии ноутбуки оснащаются процессором Core i5-1340P, в топовой – Core i7-1360P. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 8, 16 или 32 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Емкость аккумулятора 14-дюймовой модели составляет 63 Вт·ч, 16-дюймовых – 76 Вт·ч. В оснащение ноутбуков входят поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, два разъема Thunderbolt 4.0, один USB Type-A, два USB Type-C, HDMI 1.4, слот для карт microSD и 3,5 мм аудиоразъем. Все модели оснащаются четырьмя динамиками (двумя высокочастотными мощностью 2 Вт каждый и двумя низкочастотными мощностью 5 Вт каждый), двумя микрофонами, веб-камерой Full HD и сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. В комплект поставки Galaxy Book3 Pro 360 входит фирменный стилус S Pen.

Габариты и вес 14-дюймовой версии Galaxy Book3 Pro — 312,3 × 223,8 × 11,3 мм и 1,17 кг. Габариты и вес 16-дюймовой версии — 355,4 × 250,4 × 12,5 мм и 1,56 кг. Габариты и вес Book3 Pro 360 — 355,4 × 252,2 × 12.8 мм и 1,66 кг/1,71 кг (версия 5G).

Цена Samsung Galaxy Book3 Pro — от $1249, Pro 360 — от $1399. Ноутбуки поступят в продажу 17 февраля. Предзаказ уже открыт.

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