Экосистема стартапов Азербайджана по итогам 2022 года

Локальный ресурс https://tech.az провел исследование молодой, но достаточно перспективной экосистемы стартапов Азербайджана. Infocity публикует перевод материала, с оригиналом которого можно ознакомиться по этой ссылке.

За плечами азербайджанских разработчиков — сотни созданных стартапов, успешных и неуспешных. Некоторым из них удалось выйти на мировой рынок. Одним из самых успешных событий экосистемы стал «exit» стартапа Nextsale в начале 2022 года.

Каждый участник рынка имеет свои обязанности и успешно выполняет поставленные задачи с целью развития стартап-экосистемы. И в последние годы она достигает определенных успехов. В свою очередь, государственные учреждения вносят свой вклад в развитие данной индустрии. Льготы, предоставляемые Министерством цифрового развития и транспорта резидентам Технопарка, стипендиальная программа «Technest» и сертификаты стартапа, выданные Агентством развития малого и среднего бизнеса, — это те шаги, которые были предприняты для поддержки экосистемы со стороны государства.

Но, несмотря на предоставляемые льготы, в нашей стране по-прежнему отсутствовала организация, которая измеряла бы активность стартапов и готовила отчет о развитии экосистеме. По этой причине, tech.az решил взяться за это дело. Поддержку в этой очень сложной и ответственной работе оказал 61 стартапер.

Работа ведется по различным направлениям развития стартап-экосистемы. Этим занимаются различные учреждения и организации. Ниже приведен список этих организаций. Хотя основным центром стартапов, созданных в нашей стране, является столица Баку, этот процесс начинается и в регионах.

Как и во всем мире, преобладающая часть основателей стартапов в Азербайджане приходится на долю мужского пола. Однако стартапы, основанные женщинами, имеют большую устойчивость.

Статистика показывает, что люди, входящие в возрастную группу от 20 до 24 лет, более склонны создавать собственные стартапы.

Как мы упоминали выше, экосистема очень молодая и стремительно развивается. Именно по этой причине, создание большинства стартапов пришлось на 2022 год.

Несмотря на молодой возраст экосистемы, созданные стартапы выбирают различные направления: данные, игры, блокчейн, финтех и многое другое.

Как известно, самые успешные стартапы — это стартапы с несколькими (чаще всего, тремя) основателями. Позитивным фактором, является то, что люди, создающие стартапы, развивают их вместе со своими партнерами.

Больше всего стартапы нуждаются в инвестициях. Часто сообщалось о трудностях с поиском инвесторов, но 2022 год отличился значительным объемом инвестиций в стартапы. Также основатели сами вкладывались в стартапы, всецело веря в свои идеи.

Зачастую среди инвесторов лидирующие позиции занимают венчурные капиталисты, но в нашей стране это центры акселерации.

Инвестиции, потраченные в правильном направлении, помогают стартапам расти и становиться устойчивыми. Стартаперы в Азербайджане также тратят свои основные средства в этом направлении.

Структурами, которые больше всего инвестируют в стартапы и больше всего их поддерживают, являются центры акселерации.

Представители Tech.az встретились с основателями ряда стартапов и поговорили с ними о самих стартапах и экосистеме. Своим мнением поделились основатели стартапов Epoint, Safavy, Payriff и E-Legal Зейнал Керимзаде, Кёнуль Гулиева, Тюркан Фарзалиева и Самая Хабибова.

— Какова история создания стартапа?

— Зейнал Керимзаде: Раньше направлением моей профессиональной деятельности было банковское дело. Я был руководителем направления POS-терминалов и электронной коммерции в одном из ведущих корпоративных банков. После продолжительной работы, включая период пандемии, я обнаружил некоторые пробелы относительно банковских ресурсов на рынке, которые не могли обеспечить быстрый процесс адаптации для малого бизнеса. Именно поэтому я начал исследовать эту идею. Уже в 2021 году мы начали прорабатывать технические стороны идеи. Сейчас можно сказать, что 90% наших клиентов — это малые и средние предприятия, которым мы в кратчайшие сроки предоставляем как возможности онлайн-торговли, так и дополнительные услуги электронной коммерции с долгосрочными перспективами на рост бизнеса.

— Самая Хабибова: Большинство моих друзей живет в Америке. Ко мне часто обращались за помощью в составлении договора аренды жилья. Я пыталась объяснить им, что каждый штат имеет разные законы и, соответственно, каждый из них имеет юристов со соответствующими знаниями. И каждый юрист специализируется в определенной сфере. Однажды, когда мы искали юриста для составления договора, наткнулись на портал, который предлагал юридические услуги онлайн, но этот портал предлагал только корпоративные услуги. Это навела меня на мысль о том, почему в Азербайджане нет доступного и практичного портала для правового регулирования корпоративных или бытовых вопросов, возникающих в суде? Почему бы не иметь платформу со специализированными юристами? Почему бы не сэкономить время, предоставляя людям готовые контракты? По всем этим и многим другим причинам мы решили создать такую платформу, обратившись к профессиональным юристам.

Основная цель E-LEGAL — предоставить услугу юриста, специализирующегося в той или иной области. Иными словами, юрист, специализирующийся на административном праве, не будет заниматься корпоративными вопросами, а юрист, специализирующийся на корпоративных тяжбах, не будет заниматься семейным правом. Портал сам перенаправит вас. Кроме того, когда я была в регионах, то заметила, что людям трудно получить юридическую помощь. Именно поэтому E-LEGAL окажет реальную помощь жителям регионов, так как люди получат доступ к профессиональным юридическим услугам, не выходя из дома.

— Кёнуль Гулиева: Сфера моей деятельности — образование. Меня приглашали в регионы страны в качестве преподавателя, но, когда началась пандемия, у меня возникли сложности с поездками. В этот момент мы подумали, что если весь мир становится цифровым, почему бы не осуществить цифровизацию образования в нашей стране? С этой целью мы создали образовательную онлайн-платформу Safavy, девиз которой звучит как «Сделать образование доступным»! И с первых же дней стали получать хорошие отзывы. 75% молодых людей не могут пользоваться зарубежными платформами, потому что не знают ни одного иностранного языка. И это, не говоря о знании языка на академическом уровне. Да и в целом многие люди в регионах остаются вне доступа к курсам, занятиям и образованию. Мы считаем, что можно развиваться на своем родном языке и, оценивая результаты работы, думаю, что мы на правильном пути.

— Туркан Фарзалиева: До создания стартапа PayRiff, мы сталкивались со многими проблемами, связанными с платежными системами. Больше всего нас беспокоило то, что мы не смогли найти подходящую платежную систему. В первую очередь мы обратились в банки. Только на согласование документов, заключение контракта и на закупку технической документации ушло не менее 3-4 месяцев. Спустя несколько месяцев, после получения API, мы столкнулись с другими проблемами. После того, как клиент покупал товар, а его не оказывалось в наличии, нам приходилось писать электронное письмо в банк, а затем в соответствующий процессинговый центр для возмещения суммы частями. Ответ, который мы получали, звучал следующим образом: «возврат возможен после проверки в течении 7-14 рабочих дней». Это привело к снижению ценности бренда, выходящего на новый рынок. Учитывая эти проблемы, я начала работать над стартапом в этой сфере. Чтобы обеспечить лучшее обслуживание клиентов и нулевую зависимость от таких факторов, мы сделали подключение полностью онлайн за 1-2 минуты. При этом мы предусмотрели в пользовательской панели функционал для полного и частичного возврата средств. С первого дня мы разместили на сайте открытую техническую документацию и готовые плагины, чтобы малый и средний бизнес не сталкивался с подобными трудностями. В настоящее время для приема онлайн-платежей у нас есть около 20 различных опций. Также мы создаем возможность оплаты наличными через терминалы приема платежей.

— Кто был вашим инвестором в 2022 году?

— Зейнал Керимзаде: Я создал стартап и сам же сделал первоначальное вложение. Иными словами, все 100% работ были на моих плечах. Не буду называть сумму вложения, но могу рассказать об инвестициях, которые мы получили, когда работали в «Prouction» в 2022 году. Мы получили инвестиции в размере 170000 долларов США за один раунд. И у нас также было несколько спонсоров. От них мы также получали определенные суммы. В целом мы были в состоянии полностью покрыть операционные расходы к концу 2022 года без учета инвестиций. Пока наш стартап работает только в Азербайджане, но мы осваиваем новые рынки. В этом году мы планируем выйти как минимум на один новый рынок.

— Самая Хабибова: Я полностью посвятила себя E-LEGAL. В целом, если стартапер посвящает хотя бы 4-5 часов в день, откладывая в сторону личную жизнь и фокусируясь на своем деле, то, с большей вероятностью, проект будет успешным. То есть это не желание, а цель. Мы не собирались получать инвестиции в прошлом году. Я думала, что пока это не очень правильно. Мне еще нужно осознать пользу стартапа для Азербайджана, после чего я смогу претендовать инвестиции. Но уже в этом году мы начали думать об этом, так как уже оцифровали все наши продукты (200+ юридических услуг) и выстроили свою стратегию.

— Кёнуль Гулиева: Финансовая сторона — одна из главных тем стартапа. До 2020 года у нас не было внешних инвестиций. После MVP мы начали выделять определенную сумму денег на продажи и проекты. Но через какое-то время, в 2022 году, мы сменили стратегию и осуществили попытку привлечения большого объема инвестиций, чтобы вывести стартап на внешний рынок. Мы видели, что шансы EdTech в Азербайджане невелики, ведь инвесторы не были заинтересованы в этом. В 2022 году мы сами инвестировали в стартап небольшую сумму денег. И я думаю, что самая большая инвестиция, — это человеческий капитал. Я сама работала в корпоративном секторе и ушла с работы, чтобы работать только над стартапом.

— Тюркан Фарзалиева: У нас не был «bootstrapping». В целом основателю очень сложно сделать «bootstrap» в финтехе. Нам удалось привлечь инвестиции еще со стадии идеи. Хотя я не вкладываю деньги, я трачу все свое время. Кроме Payriff у меня нет никакой другой работы, хотя я много лет занималась бизнес-сферой и маркетингом, а также предоставляла консалтинговые услуги. Сейчас вся моя жизнь в Payriff и я считаю, что стартапы успешны только тогда, когда все в команде сфокусированы. Наша команда программистов работает в удаленном режиме, а в команде уже более 20 сотрудников.

— Какие государственные организации больше всего поддерживают ваш стартап?

— Зейнал Керимзаде: В определенных проектах мы давно и тесно сотрудничаем с KOBIA. В этом направлении ведутся дискуссии, проводятся определенные встречи. Но особой поддержки ни от одного государственного учреждения мы не получили. Мы поддерживаем постоянный контакт с Министерством экономики и KOBIA, которые являются участниками экосистемы. Мы заняли второе место в Take Off. Также мы очень тесно сотрудничаем с Министерством цифрового развития и транспорта и Агентством инноваций и цифрового развития в его составе. Происходит обмен идеями, но в некоторых проектах не было конкретной финансовой поддержки.

— Самая Габибова: В мае 2022 года мы получили сертификат от KOBIA, как стартап, предоставляющий юридические онлайн-услуги в Азербайджане. Таким образом, мы освобождены от налогов на 3 года. Затем мы подписали соглашение с E-GOV об интеграции в ASAN Login. Это, в свою очередь, помогло нам предоставить нашим клиентам безопасную систему аутентификации. Благодаря Инновационному центру службы ASAN мы обеспечены офисом. Пока что мы получили такую поддержку, однако я думаю, что E-LEGAL получит большую поддержку как новаторская платформа в области прав в Азербайджане. В этом году надеемся на большее.

— Кёнуль Гулиева: Среди государственных учреждений, конечно, хотелось бы отметить особенную поддержку KOBIA. Выдача сертификата для нас была очень важна. Мы ценим любую поддержку, а освобождение от налогов для стартапа, занимающегося продажами — это очень ощутимо. Но помимо этого мы заняли 6-е место среди 50 стартапов в рейтинге Take Off. С другой стороны, мы видим поддержку Центра инкубации и акселерации INNOLAND, резидентом которого мы являемся. Наставники и эксперты тут доступны в режиме 24/7. Тут у нас есть возможность для нетворкинга. Также мы неоднократно участвовали в мероприятиях Агентства инноваций и цифрового развития. Для нас это также важно с точки зрения налаживания связей и взаимодействия с потенциальными инвесторами.

— Тюркан Фарзалиева: Главная поддержка заключается в получении сертификата от KOBIA. Также мы ожидаем увеличения некоторых привилегий. Мы бы хотели не только освободиться от налогов, но и получить некоторые льготы. Платить налоги стартаперам действительно немного сложно. Поскольку у нас более 20 сотрудников, а налоги DSMF высокие, мы бы хотели некоторых поблажек в этой сфере. Мы также получили поддержку от ASAN imza и ASAN Login. С первого же дня мы интегрированы в ASAN imza.