Представлен субфлагманский смартфон OnePlus 11R

Компания OnePlus представила субфлагманский смартфон OnePlus 11R. Аппарат внешне и технически напоминает флагманский OnePlus 11, но имеет некоторые упрощения.

OnePlus 11R получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772 х 1240 пикселей и динамической частотой обновления от 40 до 120 Hz. Благодаря технологии Lingxi Touch задержка при касании уменьшается на 50%. Частота дискретизации сенсора достигает 1000 Hz. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и ШИМ с частотой 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 1450 нит. Заявлен 100% охват палитр sRGB и DCI-P3, а также функция Always On Display. Дисплей отображает до 1,07 млрд. оттенков.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Основная камера тройная, в нее входят датчики на 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, OIS), 8 Мп (широкоугольная, OmniVision OV08D10, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, OmniVision OV02B10, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью полной зарядки за 25 мин. от комплектного адаптера мощностью 100 Вт. Также смартфон получил поддержку LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Предустановлена Android 13 с интерфейсом OxygenOS 13. Габариты составляют 163,4 х 74,3 х 8,7 мм, вес – 204 гр.

Цены на смартфон OnePlus 11R: 8/128 Gb — $480, 16/256 Gb — $545. Продажи начнутся 16 февраля.

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