Представлен Infinix Smart 7 с аккумулятором на 6000 мАч за $88

Компания Infinix представила бюджетный смартфон под названием Smart 7 с аккумулятором повышенной емкости. Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+.

Аппаратная платформа Smart 7 включает восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A1 со встроенной графикой IMG PowerVR GE8322, 4 Gb ОЗУ (LPDDR4X) и 64 Gb ПЗУ (можно расширить с помощью карт microSD). Кроме того, пользователю доступны 3 Gb виртуальной памяти.

Смартфон получил 13 Мп (f/2.0) основную камеру и фронтальную на 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч (мощность зарядки 10 Вт). Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi и 3,5-мм аудиоразъем. Работает устройство на базе ОС Android 12 с интерфейсом XOS 12. Габариты составляют 164,2 x 75,63 x 9,37 мм, вес — 207 гр.

Infinix Smart 7 уже поступил в продажу в Индии по цене $88.

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