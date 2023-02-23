ChatGPT: революция или хайп?

Умные чат-боты, отвечающие на вопросы, уже давно стали привычной вещью. Но нейросеть ChatGPT от американской некоммерческой компании OpenAI, являющейся разработчиком DALL-E, ChatGPT работает глубже и собирает данные по более объемному алгоритму. Сами разработчики пока характеризуют свой проект как тестовый сервис для экспериментов. ChatGPT дает прямые ответы текстом и решает задачи с описанием шагов. Чат-бот ориентируется в большом количестве разных тем и при этом не превращается в генератор непристойностей, с чем системы предыдущих поколений не справлялись.

30 ноября 2022 года OpenAI объявила об оптимизации языковых моделей для диалога через ChatGPT, а уже на следующий день, 1 декабря, соучредитель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) официально написал в Twitter о том, что ChatGPT работает, и попросил своих пользователей попытаться поговорить с ним. Сервис сразу же произвел настоящий фурор в IT-сообществе, поразив многих точностью ответов на различные вопросы. OpenAI разработал и обучил ChatGPT таким образом, чтобы он мог отвечать на дополнительные вопросы, отклонять неуместные запросы, признавать свои ошибки и оспаривать неверные предпосылки. Всего за 5 дней с момента закуска ChatGPT удалось привлечь 1 млн. пользователей. Instagram для этого понадобилось 75 дней, а Spotify — 150. Альтман сказал, что, поскольку на платформе наблюдается массовый приток пользователей, компания планирует монетизировать платформу в будущем. И на самом деле, в начале февраля OpenAI запустил тарифный план ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц, с которым пользователь получит больше возможностей. В то же время Альтман говорит, что технология ChatGPT может создать «обманчивое впечатление величия», добавляя, что это всего лишь «предварительный взгляд на прогресс».

Предыстория

ОpenAI — это исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, основанная в Сан-Франциско в конце 2015 года Сэмом Альтманом, Илоном Маском и пятью другими соучредителями с объемом вложений в размере 1 млрд. долларов. Предполагалось, что это будет открытая компания, работающая на благо общества, а не государства или корпорации. В феврале 2018 года Илон Маск вышел из совета директоров по причине конфликта интересов, который появился после запуска Tesla AI. Крупнейшим инвестором и партнером OpenAI является корпорация Microsoft, инвестировавшая в компанию 1 млрд. долларов в 2019 году. В этом же году OpenAI совершила трансформацию из некоммерческой организации в коммерческую.

В 2020 году OpenAI анонсировала GPT-3 — языковую модель, обученную на триллионах слов из интернета. Тренировали ее методами обучения с учителем и обучения с подкреплением. В 2021 году OpenAI представила DALL-E — модель глубокого обучения, которая может генерировать цифровые изображения из описаний на естественном языке. А в декабре 2022 года, как мы уже отмечали выше, состоялся запуск ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, основанного на GPT-3.5. Выпуск GPT-4 ожидается в этом году. Следует отметить, что модели были обучены в сотрудничестве с Microsoft на их суперкомпьютерной инфраструктуре Azure. Кроме того, Microsoft уже начала интегрировать чат-бота ChatGPT в ряд своих продуктов, включая Teams, Bing и другие. Сейчас Microsoft вместе с несколькими венчурными компаниями ведет переговоры об инвестировании 10 млрд. долларов в OpenAI, в результате чего стоимость последней вырастет до 29 млрд. долларов. В результате сделки Microsoft будет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока не окупит свои инвестиции, после чего Microsoft будет принадлежать 49% акций компании. Еще 49% получат другие инвесторы, а некоммерческая материнская компания OpenAI будет владеть 2%. Не исключено, что к моменту выпуска журнала эта сделка уже состоится.

Особенности применения ChatGPT

Мы выделили несколько областей, в которых технология сегодня проявляет себя лучше всего. Вот что умеет ChatGPT:

Как и любой чат-бот, ChatGPT может отвечать на вопросы. Однако он превосходит остальных по глубине, выдавая развернутые ответы почти на любой вопрос, даже специальный.

ChatGPT умеет писать забавные диалоги, рассказы и сценарии благодаря базе данных кинофильмов и книг. Результаты действительно интересные и читать сгенерированные ChatGPT рассказы может быть довольно весело.

ChatGPT не испытывает проблем с составлением текстов для e-mail рассылок и генерацией метатегов. Разумеется, некоторые предложения потребуют доработки, но в целом бот справляется с этими задачами очень даже неплохо.

ChatGPT помогает создавать запросы для DALL-E. Это тот момент, когда одна нейросеть помогает справиться с другой нейросетью.

К ChatGPT можно обратиться за помощью в создании несложного приложения. Чат-бот выдаст пример кода, который можно использовать для определенного приложения, а не просто даст общие советы по разработке. Запрос должен быть конкретным, с указанием языка программирования или движка в случае написания кода игры. Тем не менее код, написанный ChatGPT, пока еще требует доработки, однако ChatGPT наверняка сэкономит немало времени программистам. Кстати, ChatGPT поможет найти ошибки в коде. На прошедшем в январе этого года в Давосе Всемирном Экономическом Форуме генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) отметил, что в компании считают генеративный искусственный интеллект достаточно хорошим, чтобы быть младшим программистом. Принс также отметил, что Cloudflare использует эту технологию для написания кода на своей платформе Workers и изучает, как она может быстрее отвечать на запросы клиентов бесплатного уровня.

ChatGPT запоминает детали разговора и избегает ответов на спорные темы, в частности, не высказывает мнения по расовой и религиозной принадлежности. Он может изменять свои ответы. В случае, если чат-бот ответил неправильно, вы можете указать ему на это, и нейросеть переосмыслит свое видение.

Сервис работает на многих языках мира, а также способен пересказывать материалы, составлять планы, в том числе для трейдинга, переводить тексты, заполнять брифы, писать конспекты, готовить научные и медицинские работы и т.д. Все эти возможности превращают диалог с ChatGPT в невероятно увлекательную игру, которая тысячами скриншотов заполонила Twitter.

ChatGPT и Google

В перспективе ChatGPT может даже заменить Google, потому что у него есть точный ответ практически на каждый запрос. Единственный минус заключается в том, что он не дает ссылок на источники. Но вполне вероятно, когда чат-бот выйдет из режима тестов и его начнут внедрять другие разработчики, ситуация изменится коренным образом. Пока ChatGPT не предлагает рекламные ссылки на другие сайты, он не слишком сильно посягает на территорию Google. Но OpenAI уже работает над системой WebGPT, которая позволит давать более точные ответы, подкрепляя их ссылками на источники. Комбинация ChatGPT и WebGPT может стать мощной альтернативой Google Search. Но многие эксперты более склоняются к идее, что чат-боты на базе искусственного интеллекта не вытеснят классические поисковики, но изменят поиск в том виде, в каком мы его знаем.

Кстати, Google тоже работает над созданием собственного чат-бота LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Первое поколение LaMDA было анонсировано еще в 2021 году. В 2022 году о технологии заговорили активнее после того, как инженер Google Блейк Лемуан (Blake Lemoine) заявил, что чат-бот приобрел разум. Правда, после этого Лемуана уволили. Может быть поэтому Google действует осторожнее и не спешит делать свой чат-бот общедоступным. Как и GPT-3, LaMDA построена на модели машинного обучения Transformer. Ее также обучают особенностям диалогового режима не только в текстовом, но и голосовом формате. И эта нейросеть также способна находить взаимосвязь между словами, фразами и предложениями, чтобы генерировать осмысленные ответы.

Так почему же Google до сих пор не интегрирует в поисковик свой чат-бот или хотя бы не представит его? Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy), курировавший рекламный отдел Google с 2013 по 2018 годы, объясняет, что внедрение таких систем, как ChatGPT, разрушит традиционную поисковую модель Google, на которой корпорация зарабатывает. Хотя в Google заверяют, что они не показывают рекламу в подавляющем большинстве поисковых запросов, у пользователей на этот счет иная точка зрения. Согласно исследованию The Markup, в среднем 41% первой страницы поиска занимают продукты Google и до 10% — реклама.

Недостатки ChatGPT

Сам ChatGPT считает, что может заменить людей в некоторых сферах деятельности, например, журналистике, юриспруденции и даже при медицинских консультациях. Но это в перспективе, а пока одной из многих проблем, связанных с использованием ChatGPT, является неспособность определить, когда чат-бот неправ, если вы и сами не знаете верный ответ. В OpenAI четко заявили об этой проблеме — иногда ChatGPT выдает неверные и бессмысленные ответы, которые звучат вполне правдоподобно.

Еще один недостаток заключается в том, что языковая модель GPT-3 обучалась на базе данных, актуальных до конца 2021 года. Поэтому ChatGPT не может обрабатывать или реагировать на текущие события. Предполагается, что ChatGPT должен болтать с вами и давать актуальные ответы, но в некоторых моментах события уже опережают его. В OpenAI рассчитывают со временем устранить если не все, то хотя бы некоторую часть из вышеописанных проблем чат-бота ChatGPT. Следующая итерация языковой модели GPT-4 должна появиться в этом году и ожидается, что она будет менее подвержена подобным недостаткам.

Кроме того, так как информация, на которой обучалась языковая модель, была взята из нефильтрованных открытых данных, разработчикам не удалось избежать проблем предвзятости. Как отмечается в расследовании Techcrunch, ответы GPT-3 «могут быть токсичными, так как языковая модель учится писать, как мы — со всеми лучшими и худшими качествами человечества». Дело в том, что особенность языковой модели — способность предугадывать и мимикрировать под человека. GPT-3 училась у людей, читая огромные массивы текста из интернета. Обрабатывая эти данные, модель ищет статистические закономерности в них, понимая, какие слова и фразы связаны с другими. Модель GPT-3 изучила около 45 Тb текстовых данных из нескольких источников, в числе которых web-архивы Common Crawl (более 60 млн. доменов), набор данных WebText2 (текст web-страниц со всех исходящих ссылок Reddit), книг и англоязычной Wikipedia. Поэтому не стоит демонизировать чат-бот. Это отражение как светлой, так и темной стороны человечества. Кстати, недавно OpenAI сообщила, что обновила модель алгоритма обработки естественного языка GPT-3, которая используется ChatGPT, что должно привести к увеличению разнообразия его взглядов на тот или иной вопрос.

СhatGPT и образование

По этим и ряду других причин, включая возможность генерации дезинформации, Департамент образования Нью-Йорка запретил доступ к ChatGPT на используемых в школах компьютерах и планшетах. За этим решением крупнейшего школьного округа страны вскоре последовали аналогичные действия в Лос-Анджелесе и Балтиморе. Вполне вероятно, что к ним присоединятся и другие, так как чат-бот порой ведет себя как блефующий перед преподавателем студент, который не подготовился к экзамену, но ему важно дать ответ.

«Но такие инструменты, как ChatGPT, никуда не денутся. Они будут только улучшаться, и, если не произойдет серьезного вмешательства регулирующих органов, эта конкретная форма машинного интеллекта станет неотъемлемой частью нашего общества, — считает Итан Моллик (Ethan Mollick), профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. — Нам нужно найти способ приспособиться к этим инструментам, а не просто запретить их». И самая большая причина, чтобы не запрещать использование сервисов, подобных ChatGPT, в школах и вузах, — это то, что сегодняшние студенты выйдут в мир, полный генеративных программ искусственного интеллекта. Они должны знать, как обращаться с этими инструментами, знать их сильные и слабые стороны, их отличительные черты для того, чтобы работать вместе с ними.

При том, что инструменты, вроде ChatGPT, могут дать быстрые и простые ответы на вопросы, они не развивают навыки критического мышления. Более того, на практике подобные запреты просто не сработают. Учащиеся по-прежнему будут иметь доступ к ChatGPT вне школы. Вспомните, как еще несколько лет назад осуществлялись попытки запретить использование Google в школах. Wikipedia тоже была какой-то момент запрещена, но студенты всегда находили способы обойти такие запреты. Не оправдались и опасения, что эти технологии спровоцируют образовательный Армагеддон. Сегодня Google является важным исследовательским инструментом, а Wikipedia вездесуща, хотя и не считается надежным источником для исследовательских целей. ChatGPT — гораздо более мощный и разрушительный инструмент, который только подчеркивает, насколько важно для учащихся получить навыки безопасного взаимодействия с ним.

Как запустить ChatGPT

Недобросовестные пользователи могут использовать GPT-3 для создания дезинформации, спама и радикального контента. По этой причине чат-бот пока что доступен в ограниченном количестве стран. Правда, обойти подобное ограничение совсем не сложно.

Зайдите на сайт OpenAI (https://openai.com/). Нажмите кнопку Tru в верхней части сайта и, если вы не столкнетесь с сообщением «ChatGPT is at capacity right now», пройдите регистрацию через Gmail. В окне регистрации СhatGPT введите номер своего мобильного телефона и, после прихода сообщения с кодом, перенесите его в чат. После регистрации откройте сайт ChatGPT (https://chat.openai.com/auth/login) и войдите под своим логином. Пока сервис работает только через web-интерфейс. По центру страницы представлен краткий список возможностей, ограничений и примеров для запроса. Сама строка для ввода находится в нижней части страницы. Общение с этим чат-ботом ничем не отличается от других подобных сервисов и не содержит лишних элементов. Придумайте тему и сформулируйте ее в виде понятного предложения, которое вы могли бы написать живому человеку. Это может быть запрос на статью для школьного проекта по физике, слова для песни, эссе о каком-нибудь литературном произведении или пример кода для вашей программы. Введите текст в строку и нажмите Enter для отправки. ChatGPT начнет набирать ответ в реальном времени на том языке, на котором вы написали вопрос. Можете развивать беседу дальше либо быстро сменить тему на совершенно другую. Если ответ вам не понравится, попробуйте добавить уточнения или переформулируйте запрос. На одинаковые вопросы нейросеть выдает одни и те же ответы.

Сервисы на базе искусственного интеллекта

Существуют и прочие сервисы на базе искусственного интеллекта, которые могут значительно упростить нашу жизнь. Этим списком у себя на странице в LinkedIn поделился предприниматель и инвестор Кристофер Обередер (Christopher Obereder).

Finta: автоматизация процесса сбора средств https://www.trustfinta.com/

Cleanvoice: автоматически редактирует выпуски подкастов https://cleanvoice.ai/

Podcastle: запись студийного качества https://podcastle.ai/

Flair: мгновенное создание фирменного контента https://flair.ai/

Illustroke: создание векторных изображений по текстовым подсказкам https://illustroke.com/

Beatoven: создание уникальных музыкальных композиций без лицензионных отчислений https://www.beatoven.ai/

Patterned: создание шаблонов для ваших продуктов https://www.patterned.ai/

Stockimg: создание идеальных стоковых фотографий https://stockimg.ai/

Copy: копия, созданная искусственным интеллектом, которая фактически увеличивает конверсию https://www.copy.ai/

CopyMonkey: создание списков Amazon за считанные секунды http://copymonkey.ai/

Ocoya: создание и планирование размещения контента в социальных сетях https://www.ocoya.com/

Unbounce: создание высокоэффективных «холодных» электронных писем https://unbounce.com/

Vidyo: создание коротких видеороликов из большого контента https://vidyo.ai/

Maverick: создание персонализированного видео https://www.trymaverick.com/

Quickchat: чат-боты с искусственным интеллектом, которые автоматизируют обслуживание клиентов https://www.quickchat.ai/

Puzzle: создание базы знаний на основе искусственного интеллекта https://www.puzzlelabs.ai/

Soundraw: создание музыкальных композиций и песен https://soundraw.io/

Cleanup: удаление любых объектов с ваших фотографий https://cleanup.pictures/

Resumeworded: улучшение резюме и профиля на LinkedIn https://www.resumeworded.com/

Looka: создание собственного красивого бренда https://looka.com/

theresanaiforthat: обширная база данных по искусственному интеллекту https://theresanaiforthat.com/

Synthesia: создание видеороликов по текстовому описанию https://www.synthesia.io/

Descript: новый способ создания видео и подкастов https://www.descript.com/home-3

Otter: записывайте и делитесь информацией о ваших встречах https://otter.ai/

Inkforall: контент по искусственному интеллекту https://inkforall.com/

Thundercontent: создание контента с помощью искусственного интеллекта https://thundercontent.com/

Pragma: централизация знаний для удобства использования https://www.pragma.ai/

Murf: перевод текста в человеческий голос https://murf.ai/

StockAI: обширная коллекция бесплатных стоковых фотографий, созданных искусственным интеллектом https://www.stockai.com/

Lex Page: текстовый процессор с искусственным интеллектом https://lex.page/

Browse: легкий способ извлечения данных с web-сайтов https://www.browse.ai/

AssemblyAI: перевод аудиоконтента в текст https://www.assemblyai.com/

Krisp: удаление фоновых шумов из звонков https://krisp.ai/

Lexica: поиск в обширной библиотеке тщательно отобранных искусственным интеллектом изображений https://lexica.art/

Статья подготовлена по материалам сайтов entrepreneur.com, habr.com, nytimes.com, bbbl.dev и других сетевых источников.