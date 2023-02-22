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22 февраля, 2023
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Адиль Махмудов был выбран президентом Федерации Киберспорта Азербайджана

21 февраля 2023 года прошла отчетно-выборная конференция Федерации Киберспорта Азербайджана. Мероприятие, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, началось с исполнения Государственного гимна. После доклада президента федерации Рамиля Алиева состоялись выборы нового президента.

По итогам голосования новым президентом федерации был избран Адиль Махмудов. В своем обращении к собравшимся А.Махмудов поблагодарил за оказанное доверие и рассказал о планах по развитию дальнейшей деятельности федерации и предстоящей работе. Также на конференции Огтай Гасымзаде и Рамиль Алиев были избраны вице-президентами федерации, а Энвер Гусейнов, Имамир Мирзоева и Мамед Ализаде — членами совета директоров.

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