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24 февраля, 2023
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Игровой ноутбук Razer Blade 15 (2023) получил видеокарты RTX 4000 Series

Razer Blade 15

Компания Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 15. Устройство получило процессор Intel Core 13-го поколения и видеокарту Nvidia RTX 4000 Series.

Razer Blade 15 предлагает 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD (1440p), соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 240 Hz. Заявлены 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка технологии Nvidia G-Sync.

В основе ноутбука используется 14-ядерный процессор Core i7-13800H с частотой до 5,2 GHz. В качестве графической подсистемы предлагаются видеокарты GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4060. Каждая имеет по 8 Gb памяти GDDR6. Объем оперативной памяти DDR5-5200 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 – 1 Tb.

В оснащение также входят аккумулятор на 80 Втч (быстрая зарядка 230 Вт), поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два интерфейса Thunderbolt 4 (USB 3.2 Gen2 Type-C) с альтернативной функцией зарядки PD 3.0 мощностью до 100 Вт и Display Port 1.4, три USB-A 3.2 Gen2, один HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиовыход. Вес ноутбука составляет 2,01 кг. Операционная система — Windows 11 Home.

Цена обновленного ноутбука Razer Blade 15 с видеокартой GeForce RTX 4060 составляет $2499.99, версия с GeForce RTX 4070 — $2799.99.

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