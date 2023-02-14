Любовь зла: как злоумышленники используют сервисы онлайн-знакомств

В преддверии Дня влюбленных эксперты Kaspersky рассказывают о пяти главных угрозах, связанных с онлайн-знакомствами:

Фишинг

В течение нескольких недель перед Днём всех влюблённых мошенники особенно активно создают поддельные страницы, идентичные популярным приложениям для знакомств. Они делают это для того, чтобы обманом выманивать конфиденциальные и финансовые данные, а затем красть или вымогать деньги либо продавать информацию в даркнете.

Поддельные приложения

Через файлы, имитирующие сервисы онлайн-знакомств, на устройство может проникнуть вредоносное ПО. В течение последних месяцев эксперты Kaspersky фиксировали, как злоумышленники используют названия самых популярных приложений для знакомств — Tinder, Badoo, Bumble, Grinder — для распространения зловредов. Чаще всего это рекламное ПО, но также фиксировались атаки троянцев-шпионов и троянцев-загрузчиков, которые могут устанавливать другие вредоносные программы на устройство жертвы.

Доксинг

Доксинг — это явление, когда информация о человеке публикуется без его согласия. Это может сильно навредить жертве в реальной жизни. В числе последствий — испорченная репутация, потеря работы, иногда и физическая расправа. Человек, который хочет навредить другому, тщательно собирает информацию о нём, в том числе из открытых источников: поисковых систем, социальных сетей. Также это возможно в ходе общения в сервисах онлайн-знакомств, ведь разговоры в них часто касаются личных щекотливых тем.

Фейковые аккаунты

Эксперты Kaspersky регистрируют многочисленные спам-рассылки, в которых для привлечения внимания используются фото симпатичных людей, приглашения пообщаться и поддельные профили в сервисах онлайн-знакомств. С помощью таких писем злоумышленники распространяют вредоносное ПО, крадут конфиденциальную информацию или выманивают у жертв деньги и личные данные.

Сталкерское ПО

Сталкерское ПО — это коммерческие программы для слежки, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. С помощью сталкерских приложений можно получить доступ к личным данным жертвы: сообщениям, фотографиям, страницам в соцсетях, данным геолокации, аудио- и видеозаписям (в том числе в режиме реального времени). Такие программы работают в скрытом фоновом режиме, а жертва даже не подозревает об их присутствии. Важно понимать, что для установки и настройки такого ПО необходим физический доступ к устройству, то есть это делает человек, который имеет к нему доступ, — часто это партнёр жертвы.

Так как же безопасно знакомиться в интернете?