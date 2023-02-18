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19 февраля, 2023
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Samsung Message Guard поможет защитить данные пользователя от новейших угроз

Samsung Message Guard

Компания Samsung выпустила для своих смартфонов обновленный пользовательский интерфейс One UI 5.1, включающий ряд новых функций. Одна из важных — функция Message Guard, направленная на защиту от атак типа «zero-click», которые осуществляются без каких-либо действий со стороны владельца зараженного устройства. Атаки такого типа в последние годы проводятся все чаще.

https://img.us.news.samsung.com/us/wp-content/uploads/2023/02/16151203/SMPSamsung-Message-Guard-GIF_01.gif

Samsung Message Guard тщательно проверяет потенциально опасный файл в контролируемой среде, чтобы убедиться, что он не может нанести вред остальной части данных на устройстве. Функция работает в фоновом режиме без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя. Когда на устройство приходит сообщение, содержащее файл формата PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP и WBMP, антивирус изолирует этот файл, сканирует его на предмет вредоносного кода и при необходимости нейтрализует угрозу.

На данное время Samsung Message Guard работает только на моделях серии Galaxy S23, в течение года функция станет доступна и на других смартфонах и планшетах компании.

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