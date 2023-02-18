Samsung Message Guard поможет защитить данные пользователя от новейших угроз

Компания Samsung выпустила для своих смартфонов обновленный пользовательский интерфейс One UI 5.1, включающий ряд новых функций. Одна из важных — функция Message Guard, направленная на защиту от атак типа «zero-click», которые осуществляются без каких-либо действий со стороны владельца зараженного устройства. Атаки такого типа в последние годы проводятся все чаще.

Samsung Message Guard тщательно проверяет потенциально опасный файл в контролируемой среде, чтобы убедиться, что он не может нанести вред остальной части данных на устройстве. Функция работает в фоновом режиме без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя. Когда на устройство приходит сообщение, содержащее файл формата PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP и WBMP, антивирус изолирует этот файл, сканирует его на предмет вредоносного кода и при необходимости нейтрализует угрозу.

На данное время Samsung Message Guard работает только на моделях серии Galaxy S23, в течение года функция станет доступна и на других смартфонах и планшетах компании.

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