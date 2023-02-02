Azercell вручил награды юным талантам в День молодежи

В День молодежи, который отмечается в нашей стране 2 февраля согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева, компания «Azercell Telecom» вручила награды юным победителям, представляющим нашу страну в составе сборной на Международной Олимпиаде по Информатике (IOI). На встрече, состоявшейся в головном офисе Azercell, приняли участие медалисты национальной команды, руководитель проекта, преподаватели и руководящий состав лидирующего оператора мобильной связи. В рамках мероприятия призеры олимпиады Хизри Сахраев, Фидан Гусейнова, Фуад Гараев и Фидан Гараева были награждены сертификатами и ценными подарками от Azercell. Директор департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Сона Аббасова, Директор по Связям с Партнерами компании Нигяр Шихлинская, Заведующий сектором организации и управления общего образования Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Фуад Гараев и представители Института образования, принявшие участие в церемонии награждения, поздравив школьников, пожелали им успехов в учебе и дальнейших достижений на будущих турнирах.

Уже 6 лет процесс подготовки к участию на различных международных олимпиадах по информатике, в том числе, на Международной олимпиаде по информатике, осуществляется ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За указанный период наши школьники добились успехов на Международной олимпиаде по информатике, Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек, Азиатско-Тихоокеанской Олимпиаде по Информатике, Европейской Олимпиаде Юниоров по Информатике, Международном Осеннем Турнире по Информатике, Международной Олимпиаде Мегаполисов, Международной Жаутыковской Олимпиаде и многих других соревнованиях, завоевав в общей сложности 48 медалей, в числе которых 2 золотые, 12 серебряных и 34 бронзовые медали.

Отметим, что с целью повышения интереса школьников к цифровому миру, информатике, компьютерной инженерии и программированию второй год проводятся соревнования по программированию «AZERCELL CUP». Конкурс, в котором приняло участие около 1000 школьников, стал источником талантов для Национальной сборной. Учащиеся, отобранные в рамках этого конкурса, получают приглашение на занятия по подготовке к международным соревнованиям и успешно представляют нашу страну, завоевывая медали.