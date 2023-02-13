Билл Гейтс: ИИ-бот ChatGPT «изменит наш мир»

В интервью немецкой газете Handelsblatt сооснователь Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что чат-бот ChatGPT столь же важен, как и изобретение интернета. По его словам, подобные технологии вскоре смогут изменить мир.

Гейтс считает, что ChatGPT, который дает ответы, поразительно похожие на исходящие от людей, имеют большое значение.

«Пока что искусственный интеллект может читать и писать, но не может понять содержание. Новые программы, такие как ChatGPT, повысят эффективность многих офисных задач, помогая выписывать счета или [составлять] электронные письма. Это изменит наш мир», — заявил он журналистам.

Чат-бот построен на базе модели RLHF, по словам IT-экспертов, ИИ достигает удивительного уровня диалога и быстро генерирует текст. Он уже справляется с рядом распространенных задач, таких как написание кода, перевод документов и копирайтинг.

Напомним, что Microsoft недавно встроил улучшенную версию ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge.

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