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9 февраля, 2023
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Canon EOS R8 — мощь EOS R6 II в компактном корпусе

Canon EOS R8

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8, ориентированную для фотографов-любителей и видеооператоров. Новинка оснащена тем же 24 Мр сенсором, что и Canon EOS R6 Mark II, такой же системой автофокусировки Dual Pixel, процессором DIGIC X и получила функцию распознавания объектов на основе искусственного интеллекта.

В Canon R8 нет механического затвора, и в камере также отсутствует встроенная стабилизация изображения, поэтому для уменьшения вибрации необходимо использовать объективы со стабилизацией изображения. Горячий башмак Canon R8 позволяет камере работать с некоторыми микрофонами с прямым подключением, устраняя необходимость использования внешнего кабеля. Под влагонепроницаемыми крышками R8 имеет разъем для микрофона и наушников, порт Micro HDMI и порт USB Type-C для зарядки и потоковой передачи UVC/UVA. Откидной сенсорный LCD-экран имеет диагональ 3,0” и разрешение 1,62 Мр. Экран можно использовать для выбора точки автофокусировки, сенсорной автофокусировки, выбора меню, быстрого управления, увеличения и многого другого.

Canon R8 имеет новый автоматический режим съемки, активируемый поворотом диска режимов в положение A+. Этот режим обеспечивает расширенную помощь при съемке и открывает несколько творческих режимов. Новинка позволяет снимать видео с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду.

Цена Canon EOS R8 в комплектации body составляет 1500 долларов, а в комплекте с объективом RF24-50mm новинка оценена в 1700 долларов.

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