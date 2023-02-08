OnePlus показал свой первый роутер Hub 5G

Компания OnePlus во время мероприятия Cloud 11 продемонстрировала свой первый роутер. Внешне устройство под названием OnePlus Hub 5G Router своей цилиндрической формой больше напоминает умную колонку, чем роутер.

Подробностей пока мало. Известно, что роутер будет поддерживать Wi-Fi 6 и мобильный интернет в сетях 4G и 5G. Скоростные параметры не раскрыты.

Заявлена возможность работы в составе Messh-систем из нескольких точек доступа, а также поддержка протокола Google Matter для организации экосистемы умного дома.

Все подробности о роутере OnePlus обещает раскрыть к июлю, тогда же будет объявлена цена.

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