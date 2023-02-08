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9 февраля, 2023
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ДомойAI / MLMicrosoft встроил улучшенную версию ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge

Microsoft встроил улучшенную версию ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge

Microsoft Bing

Компания Microsoft провела мероприятие, на котором анонсировала новые функции для поисковой системы Bing и браузера Edge.

Microsoft Bing

Была представлена «совершенно новая поисковая система Bing», в основе которой лежит искусственный интеллект. Представители Microsoft рассказали, что методика интернет-поиска не менялась уже 20 лет и примерно половина от общего числа поисковых запросов не приводят пользователей к интересующей их информации. В компании уверены, что появление разговорного ИИ изменит ситуацию.

«ИИ коренным образом изменит каждый вид программного обеспечения начиная с самой большой категории — поиска. Мы запускаем Bing и Edge с искусственным интеллектом, чтобы помочь людям получить больше от поиска и интернета», — отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Новый Bing», как его называют в Microsoft, получил функции языковой модели ChatGPT от OpenAI, но несколько улучшенной версии — не той, что находится в общем доступе. Речь идет об улучшенной версии модели GPT-3.5, которую в Microsoft назвали Prometheus Model. Этот алгоритм мощнее обычного GPT-3.5, а использующий его поисковик может быстрее находить информацию и предоставлять пользователю развернутые ответы на его вопросы. При этом, нейросеть будет доступна как в «новом Bing», так и в браузере Edge.

«Новый Bing» обрабатывает запросы до 1000 символов, работает на 100 языках и даже может править код прямо из браузера Edge. Компания заявляет, что ей удалось реализовать новый тип поиска в интернете — без ссылок и поисковой выдачи. Теперь вместо них чат-бот может предложить готовый вывод в диалоговом окне на основе запроса. Например, если ввести в строку поиска Bing фразу «Напиши мне код для поиска последовательности Фибоначчи на Python», то соответствующая информация будет выведена в небольшом окне прямо на главной странице Bing.

Разработчики показали несколько примеров на наглядных поисковых запросах, в том числе по кулинарным рецептам, советам путешественникам, подборе мебели и других. В одной из демонстраций Bing попросили «создать маршрут на каждый день пятидневной поездки в Мексику», после чего было получено описание маршрута и ссылки на источники информации, которые использовались для его формирования.

Компания объявила, что новая версия Bing уже доступна для ограниченного числа пользователей, но в ближайшее время доступность будет расширяться. При этом они смогут делать лишь ограниченное число запросов в новом поисковике, а также получат возможность зарегистрироваться для получения полного доступа к возможностям нового Bing в будущем.

Кроме того, разработчики представили две ИИ-функции браузера Microsoft Edge — инструменты «Чат» и «Сочинение», которые появятся в боковой панели интернет-обозревателя. «Чат» позволит резюмировать просматриваемую веб-страницу или документ, задавать вопросы по содержанию текста. «Сочинение» работает как помощник по написанию сообщений, например, электронных писем или постов в соцсетях, а также позволяет создавать тексты на основе нескольких начальных запросов.

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