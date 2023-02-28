Nokia G22: бюджетный смартфон, который можно починить самостоятельно

Компания HMD Global на выставке MWC 2023 представила бюджетный смартфон Nokia G22, для ремонта которого необязательно обращаться в сервисный центр. Для этого компания заключила партнерское соглашение с iFixit, на сайте которой предлагаются официальные руководства по ремонту, детали и необходимые инструменты, чтобы пользователи могли самостоятельно справиться с такими проблемами, как разбитый дисплей, неисправная батарея или расшатавшийся порт для зарядки.

Инженеры максимально упростили разборку смартфона. В Nokia G22 используется внутренняя компоновка под названием QuickFix, которая предназначена для облегчения замены штатной батареи, дисплея, порта зарядки и других компонентов. Кроме того, было сокращено количество шагов, необходимых для ремонта смартфона, в частности, исключена необходимость нагревания задней крышки устройства для ее снятия и использование спирта при извлечении батареи. По заявлению производителя, на замену аккумулятора в Nokia G22 требуется всего 5 мин, заменить экран – 20 мин.

Nokia G22 получил дисплей с диагональю 6,52 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3. Заявленная яркость составляет 500 нит.

В основе новинки лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 в сочетании с 4 Gb оперативной памяти и 2 Gb виртуальной ОЗУ. Емкость флеш-памяти составляет 64 или 128 Gb, поддерживаются карты памяти microSD до 2 Tb. Основная камера тройная, с датчиками на 50, 2 и 2 Мп, разрешение фронтальной – 8 Мп. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт. Производитель заявляет, что на одном заряде устройство может проработать до трех дней. Есть чип NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС используется Android 12. Обещано два обновления операционной системы и три года обновлений безопасности. Отмечается, что задняя крышка Nokia G22 изготовлена из полностью переработанного пластика, а упаковка — из сертифицированного материала FSC Mix.

Цена Nokia G22 составляет €179, набор для ремонта — €5.

Кроме того, были представлены еще два бюджетных смартфона — Nokia C22 и С32. Первый получил 6,5-дюймовый дисплей, 2/3 Gb ОЗУ, 13 Мп камеру, АКБ на 5000 мАч и Android 13 Go Edition. C32 похож на младшую модель, но выпускается в модификациях с 3/4 Gb ОЗУ, 50 Мп камерой, и работает под управлением Android 13.

Цена Nokia C22 и C32 начинается от €129 и €139 соответственно.

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