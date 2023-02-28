К 2030 году Nissan выпустит 27 новых электрифицированных автомобилей

Компания Nissan Motor, в рамках стратегии Nissan Ambition 2030, изначально объявила о своих планах по выпуску 23 электрифицированных автомобилей, в том числе 15 электромобилей. Теперь компания пересмотрела свой план.

Для удовлетворения растущих потребностей клиентов в разнообразных электрифицированных автомобилях, Nissan увеличит количество моделей, представив 27 новых электрифицированных машин, в том числе 19 новых электромобилей, к 2030 финансовому году. Общая электрификация моделей Nissan и Infinity к 2030 году увеличится до более чем 55% в мире по сравнению с предыдущим прогнозом в 50%.

Кроме того, был скорректирован прогноз по структуре продаж электрифицированных автомобилей на основных рынках в 2026 финансовом году: Европа — 98% (было 75%), Япония — 58% (было 55%), Китай — 35% (было 40%). К 2030 финансовому году 40% машин Nissan, продаваемых в США, будут электромобилями. Это увеличит глобальные продажи электрифицированных автомобилей с запланированных 40%, до более чем 44% к 2026 финансовому году.

В 2024 году Nissan планирует выпустить электромобиль, разработанный специально для рынка в Китае.

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