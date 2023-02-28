Компании Techpro DC и GT Group провели в Грузии конференцию «Security-Driven Network»

24 февраля в отеле Crowne Plaza Borjomi, в Грузии прошла конференция «Security-Driven Network», организаторами которой выступили один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC и крупнейший системный интегратор Грузии GT Group в партнерстве с глобальным поставщиком систем защиты информации Fortinet и всемирно известным разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) Fudo Security.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась менеджер по развитию бизнеса офиса Techpro DC в Грузии Русудан Ангуладзе, которая представила команду дистрибьютора и партнеров, а также рассказала о возможностях и компетенциях, которыми на сегодняшний день обладает региональный Value Added IT Distributor.

Первая часть конференции, посвященная продуктам и решениям компании Fortinet, была представлена главой представительства Fortinet в Азербайджане, Грузии и Туркменистане Шаигом Самедовым и менеджером по работе с региональными каналами компании Fortinet Мансуром Сеидзаде. После выступления Шаига Самедова, вкратце рассказавшего собравшимся о последних достижениях компании, спикеры познакомили гостей мероприятия с решением Fortinet Security Fabric, средствами доступа к сети с нулевым доверием (Zero Trust Network Access — ZTNA), а также с облачными решениями Fortinet, в частности, облачной платформой управления межсетевыми экранами FortiGate. Далее для участников конференции был организован воркшоп по развертыванию Fortinet Security Fabric, который провел технический директор компании GT Group Владимир Ниникашвили. Сессия, посвященная решениям Fortinet, завершилась выступлением старшего менеджера по предпродажам компании Techpro DC Муслима Амирова, который поделился информацией о процессах сертификации и подготовки к экзаменам этого вендора.

Следующая сессия конференции, затронувшей вопросы кибербезопасности, была посвящена такой теме, как обеспечение защиты привилегированного доступа на предприятиях в текущих условиях. С презентацией на эту тему выступил менеджер по развитию бизнеса компании Fudo Security в Азербайджане, Грузии и Турции Александр Тварадзе, который отметил высочайший уровень безопасности, который гарантирует решение Fudo PAM, отличающееся улучшенными функциями защиты IТ-инфраструктуры и поддерживающее принципы нулевого доверия.

Заключительная сессия мероприятия была посвящена знакомству с примерами реализации различных проектов, в которых использовались решения в сфере кибербезопасности от Fortinet и Fudo Security. Гости делились впечатлениями и смогли получить от спикеров ответы на все интересующие их вопросы.

Завершилось мероприятие шоу-программой и гала-ужином в сопровождении ансамбля «Octave», которые позволили гостям прекрасно отдохнуть и насладиться видами живописного грузинского курортного города Боржоми, открывающимися из отеля.