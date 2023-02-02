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2 февраля, 2023
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ДомойAI / MLMicrosoft интегрировал ChatGPT в Teams Premium

Microsoft интегрировал ChatGPT в Teams Premium

Microsoft Teams Premium

Компания Microsoft объявила о выпуске новой премиум-версии сервиса Teams, в которую интегрирован чат-бот ChatGPT компании OpenAI. Интеграция обеспечит пользователям Teams более интеллектуальный и эффективный опыт общения.

Microsoft Teams Premium

Воспользоваться новыми возможностями смогут только подписчики Teams Premium. Они получат функцию автоматического подведения итогов виртуальных встреч, инструмент перевода речи собеседников в режиме онлайн, автоматическое создание заметок, рекомендуемых задач и др. Новые функции помогут оптимизировать общение, повысить продуктивность и улучшить общий пользовательский опыт.

Кроме того, появилась возможность создания персонализированных маркеров временной шкалы для записей встреч, нанесения водяных знаков, ограничения возможности записи, функция создания настраиваемых шаблонов и многое другое.

Microsoft Teams Premium также предложит эксклюзивные функции, такие как сквозное шифрование аудио- и видеозвонков, и будет доступна для приобретения как отдельное предложение или как часть пакета продуктов Microsoft Office 365. Премиум-версия Teams будет регулярно получать обновления, включая новые функции и возможности.

Интеграция – это важный шаг как для Microsoft, так и для OpenAI, поскольку она демонстрирует потенциал технологии ChatGPT для улучшения коммуникации и сотрудничества на рабочем месте.

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