Смартфоны Samsung на новой платформе Exynos получат поддержку спутниковой связи

Компания Samsung сообщила о разработке технологии двухсторонней связи со спутниками для своих смартфонов.

Технологию 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) Samsung планирует внедрить в модемные решения Exynos. В рамках разработки использовался актуальный модем Exynos 5300, который помогает точно прогнозировать и минимизировать частотные смещения. Учитывая это, скорости подключения будет достаточно для обмена полноценными текстовыми сообщениями, а также изображениями и видео в высоком качестве, в отличие от ряда существующих решений.

Сообщается, что будущие решения Exynos будут поддерживать двухсторонний обмен как текстовыми сообщениями, так и мультимедийными материалами. Ожидается, что развертывание технологии 5G NTN будет иметь огромное значение для коммуникации в районах стихийных бедствий и в рамках городской воздушной мобильности для корректного обмена данными с беспилотными летательными аппаратами.

В настоящий момент технология находится на стадии тестирования.

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