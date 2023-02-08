Мониторы Armada от известного производителя акусессуаров для геймеров HyperX

Сегодня многие производители пытаются попасть на и без того переполненный рынок геймерских мониторов. Среди них, кроме привычных для всех брендов, есть и такие известные среди профессиональных киберспортсменов компании, как Corsair, NZXT и Cooler Master. Теперь геймеры могут добавить в этот список еще один бренд для рассмотрения — HyperX, наиболее известный своими превосходными аксессуарами. И что примечательно, первые мониторы компании Armada 25 и Armada 27 пытаются выделиться универсальными кронштейнами, которые входят в стандартную комплектацию.

В нашей редакции побывали обе эти модели, которые любезно предоставил для тестирования официальный дистрибьютор бренда HyperX в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC. Мы же, в свою очередь, расскажем о плюсах и минусах этих моделей.

Armada 25 — первый геймерский монитор компании с частотой 240 Hz и лучший эргономичный монитор за свои деньги

HyperX Armada 25 предлагает 24,5” экран с частотой 240 Hz и бескомпромиссную производительность по разумной цене. Производитель отказался от обычной подставки в этой модели в пользу универсального кронштейна, позволив пользователям сэкономить место для других периферийных устройств на столе. HyperX Armada 25 выглядит солидно, но сможет ли он превзойти своих конкурентов и стать одним из лучших вариантов для киберспорта на рынке?

Технические характеристики HyperX Armada 25:

Диагональ: 24,5”.

Разрешение: 1920×1080 пикселей.

Соотношение сторон: 16:9.

Технология: IPS.

Частота обновления: 240 Hz.

Время отклика: MPRT 1 мс.

Коэффициент контрастности: 1000:1 (статический).

Яркость: 400 кд/м 2 .

. Встроенные динамики: нет.

Совместимость со стандартом VESA: да (100×100 мм).

Возможности подключения: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, разъем 3,5 мм x 1.

Размеры: 557,4×61,2×330,2 мм.

Вес без кронштейна: 2,9 кг.

Дизайн и особенности

HyperX Armada 25 имеет уникальный дизайн, но сам корпус монитора выглядит так же, как и любой другой геймерский монитор. Он имеет матовое черное покрытие, поэтому не будет марким. Дисплей практически лишен рамок с трех сторон, но у него все еще есть внутренние границы, как и у любого другого современного монитора. Первое, что нам понравилось в этой модели, это то, что он по умолчанию экономит место, поскольку вместо стандартной подставки поставляется с кронштейном. Благодаря этому монитор будто парит в воздухе. Качество сборки сравнимо с дисплеями премиум-класса, поэтому он не кажется хрупким. Это особенно приятно, так как его цена ниже, чем у большинства мониторов с частотой 240 Hz. Кронштейн монитора прочный, поэтому экран не будет качаться, если только вы не попытаетесь сделать это намеренно. Установка кронштейна не сложная, а закрепить или снять монитор можно нажатием одной кнопки.

Стойка и кронштейн сделаны из металла и весят 4,8 кг. К тому же, используемые материалы прочные, поэтому они не трескаются и не изгибаются под умеренным давлением. Вы можете наклонять, поворачивать, менять горизонтальную ориентацию панели на вертикальную и регулировать высоту экрана, чтобы получить предпочтительный угол обзора. Понравится такая возможность крепления монитора и некоторым геймерам, которые в процессе игры перемещают клавиатуру практически под монитор. В случае с Armada им ничего не будет мешать.

HyperX Armada 25 имеет джойстик экранного меню и специальную кнопку питания, которые расположены на задней панели для большего удобства. Вам нужно лишь протянуть руку или придвинуть монитор ближе, чтобы добраться до них, но это не столь большая проблема по сравнению с надоедливыми кнопками меню, расположенными на передней панели в моделях конкурентов.

Однако в HyperX Armada 25 не хватает дополнительных разъемов, которые мы уже так привыкли видеть в современных моделях мониторов. Вы получаете только DisplayPort 1.4 и два разъема HDMI 2.0, а также 3,5 мм разъем для наушников. Производитель мог бы добавить несколько портов USB, но на это упущение можно закрыть глаза, учитывая цену монитора. В HyperX Armada 25 также нет динамиков, но это разумно, поскольку такой монитор лучше работает с гарнитурой. Киберспортивные игры требуют концентрации внимания и чуткого слуха, поэтому вам необходимо заглушить фоновый шум.

Дисплей и производительность

В HyperX Armada 25 используется 24,5” панель Fast IPS с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 1 мс. Подсветка имеет максимальное значение 400 кд/м2, а коэффициент контрастности указан на уровне 1000:1. Однако у монитора нет сертификации HDR, хотя это не такой уж и большой недостаток. К сожалению, IPS-панель также не способна воспроизводить глубокий черный цвет настолько хорошо, как с этим справляются VA- или OLED-панели. Что касается разрешения, то мониторы с такими параметрами по-прежнему пользуются популярностью, поскольку все привыкли к ним как в играх, так и в офисе или школе. К тому же, это основной формат для киберспортивных мероприятий, поэтому вы ничего не пропустите, если выберете эту модель вместо дисплея с большим разрешением. Кроме того, так проще достичь предела в 240 Hz с большинством графических процессоров.

HyperX Armada 25 обеспечивает чуть более 100% охват цветовой палитры sRGB и 75% охват цветовой палитры DCI-P3, позволяя вполне достойно отображать цвета при просмотре фильмов и в играх. Это не лучшее, что есть на рынке, но большинству пользователей не понадобится калибровать монитор для ежедневного использования, так как базовых настроек будет вполне достаточно. Среднее значение deltaE у Armada 25 равно 2,17, что вполне удовлетворительно. Но если вы работаете в издательстве с предпечатными материалами и точность цветопередачи является вашим приоритетом, то лучше обратите внимание на профессиональные мониторы.

Основное преимущество HyperX Armada 25 — время отклика, которое усиливается благодаря высокой частоте обновления. Это означает, что монитор отлично подходит для динамичных игр. Он все еще склонен к некоторому отставанию, но заметить его будет непросто. Также для монитора заявлена поддержка технологии AMD FreeSync. Armada 25 сертифицирован NVIDIA для работы G-Sync в диапазоне частот от 48 до 240 Hz, поэтому вам не нужно будет беспокоиться о проблемах с переменной частотой обновления. Задержка ввода составляет 3 мс при частоте 240 Hz, что отлично подходит для киберспортивных соревнований.

Функции экранного меню

Экранное меню Armada 25 очень напоминает то, что используется в мониторах HP, но здесь придерживается фирменный стиль с логотипами HyperX. Меню разделено на восемь подменю и появляется при двойном нажатии джойстика. Быстрое меню дает доступ к настройкам яркости, режимам изображения и выбору входа. Внизу всегда отображается входное разрешение и частота обновления. Существует восемь режимов изображения, из которых по умолчанию используется стандартный. Он достаточно точен, чтобы его можно было использовать без калибровки, но вы можете добиться большей точности в Custom RGB с помощью регулировки цветовой температуры.

Монитор в играх и работе

Игры на любом мониторе с частотой 240 Hz, независимо от разрешения, доставляют массу удовольствия. На фоне времени отклика и плавности движения разрешение становится второстепенным фактором. Конечно, изображение на мониторе с разрешением 4K будет более четким, но четкость дисплея HyperX Armada 25, работающего с высокой частотой кадров, более стабильна. Здесь никогда не бывает видимого размытия, а вывод элементов управления происходит мгновенно. Хотя изображение здесь мягче, чем на экранах с разрешением QHD или 4K, контраста и цвета более чем достаточно, чтобы картинка выглядела глубокой и объемной. Также Armada 25 выглядит немного лучше, чем большинство IPS-мониторов, благодаря своему преимуществу в контрастности.

Рабочие задачи тоже легко решаются. Хотя плотность пикселей здесь не очень высокая (90 пикселей на дюйм), этого достаточно, чтобы читать мелкий текст или замечать мелкие детали на фотографиях и видео. Превосходная контрастность Armada 25 также помогает сделать изображение более четким, чем можно было бы ожидать, да и точная цветопередача также является бонусом. Этот монитор вполне подходит для универсального использования, работы и развлечений.

Выводы о HyperX Armada 25

HyperX Armada 25 — отличный вариант, если вам нужен подходящий монитор для участия в киберспортивных состязаниях. Он предлагает вполне достойную цветопередачу, а время отклика и низкая задержка ввода делают Armada 25 еще привлекательнее. Нам также очень понравилось использование кронштейна вместо подставки, что даст геймерам больше возможностей для создания или обновления своих настроек. Кроме того, на один кронштейн можно «подвесить» до четырех мониторов HyperX Armada 25, создав мульти-мониторную систему! Правда, кронштейн входит в комплектацию каждого монитора, а панели без них в Баку пока не представлены. В числе недостатков также стоит отметить ограниченное количество интерфейсов, но этот монитор стоит своих денег.

HyperX Armada 27: сбалансированная производительность и превосходное изображение

Другая панель линейки мониторов HyperX, Armada 27, также оказалась в нашей редакции. Это не просто больший по диагонали дисплей. В нем производитель добавил более широкую цветовую гамму, разрешение QHD и поддержку HDR. Правда, максимальная частота обновления этой модели составляет 165 Hz, поэтому Armada 27 не может обеспечить столь же сверхплавное движение и в играх, как младшая модель. Однако, с плотностью 109 пикселей на дюйм этот дисплей будет отображать более четкое изображение. И он поставляется с таким же крутым монтажным кронштейном, что и Armada 25.

Технические характеристики HyperX Armada 27:

Диагональ: 27”.

Разрешение: 2560×1440 пикселей.

Соотношение сторон: 16:9.

Технология: IPS.

Частота обновления: 165 Hz.

Время отклика: MPRT 1 мс.

Коэффициент контрастности: 1000:1 (статический).

Яркость: 400 кд/м 2 .

. Встроенные динамики: нет.

Совместимость со стандартом VESA: да (100×100 мм).

Сертификация: VESA DisplayHDR 400.

Возможности подключения: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, разъем 3,5 мм x 1.

Размеры: 613,9×62,2×364,0 мм.

Вес без кронштейна: 3,6 кг.

Дизайн и особенности

Помимо большего размера, Armada 27 выглядит точно так же, как Armada 25. Рамки очень узкие: 8 мм сверху и по бокам и 19 мм снизу, где вы увидите крошечный логотип HyperX. На задней панели находится более крупный рисунок, который также выделяется большой буквой X, выполненной в полированном черном цвете. Также сзади находится клавиша включения и крошечный джойстик, который управляет всеми функциями монитора. Как и младшая модель, HyperX Armada 27 не может похвастаться большим разнообразием доступных портов. Хоть эти упущения и не являются серьезными, они вынуждают пользователя использовать разнообразные варианты для поддержки периферийных устройств. Кроме того, еще один серьезный недостаток заключается в том, что здесь используется HDMI 2.0, а не HDMI 2.1, поэтому он не будет работать как монитор для PlayStation 5 или Xbox Series X, если вы используете 120 Hz на этих консолях.

И еще несколько слов о кронштейне, входящем в комплектацию и этой модели. Кронштейн обеспечивает огромный диапазон манипуляций с монитором. Каждое соединение прочное и гладкое, без каких-либо люфтов. Точку опоры панели можно наклонять в пределах от -200 до +600, поворачивать на 900 для перевода экрана в портретный режим и поворачивать на 900 в любую сторону. Сам кронштейн также может поворачиваться на 1800, так что вы можете расположить панель практически в любом удобном месте. Каждый рычаг на кронштейне может удерживать до 9 кг и работает с 100 мм и 75 мм креплениями VESA. Стол для его крепления может быть толщиной от 15 до 50 мм. Если в случае создания мульти-мониторной системы с использованием Armada 25 вы могли использовать четыре дисплея, то в случае с HyperX Armada 27 на универсальный кронштейн получится «подвесить» только два монитора, но и этого более чем достаточно. Для определенных задач с помощью одного кронштейна вы также можете использовать связку из двух разных мониторов, например, закрепленного горизонтально HyperX Armada 27 и HyperX Armada 25 в портретной ориентации. Но обязательно стоит учитывать, что в случае, если вы планируете реализовать мульти-мониторную систему на базе мониторов HyperX Armada, то у вас от стола до стенки должно быть приличное расстояние. Кроме того, сам стол должен быть достаточно прочный. Сами панели достаточно легкие, а вот вес конструкции кронштейна с тремя или четырьмя рычагами, будет порядочным.

Дисплей и производительность

В HyperX Armada 27 также используется IPS-панель, но на этом его сходство с Armada 25 заканчивается. Разрешение QHD обеспечивает идеальные 109 пикселей на дюйм и позволяет вам видеть более четкое изображение. Вы также получаете HDR с пиковой яркостью 400 нит и широкой цветовой гаммой, покрывающей более 91% цветового пространства DCI-P3. Кроме того, вы можете осуществлять калибровку sRGB и DCI-P3 независимо, сохраняя свои настройки при переключении режимов. Это позволяет использовать расширенную гамму для контента SDR без ущерба для точности sRGB. А в режиме HDR есть функция затемнения, которая эффективно удваивает контрастность.

Обработка видео соответствует превосходному качеству, которое мы увидели на примере Armada 25. Хоть здесь частота кадров ниже и находится на уровне 165 Hz, она относительно плавная благодаря хорошо продуманному овердрайву и технологии Adaptive Sync. Armada 27 сертифицирован G-Sync от NVIDIA и совместим с FreeSync для работы в диапазоне частот от 48 до 165 Hz. Конечно, 240 Hz у Armada 25 убедительны, но 165 Hz и разрешение QHD у Armada 27 тоже звучит очень достойно.

Функции экранного меню

Экранное меню Armada 27 практически идентично тому, которое мы увидели в Armada 25, но с одним важным отличием — здесь представлен цветовой режим с широкой гаммой. Вы также получаете возможность создавать отдельные калибровки для каждой предустановки изображения, что позволяют делать лишь немногие мониторы. Игровые опции включают пятиуровневый овердрайв. Уровень 3 обеспечивает плавное движение без ореолов, но более высокие значения создают белые следы за движущимися объектами. Если вы предпочитаете стробоскоп подсветки вместо Adaptive Sync, то включите MPRT. Также в этом подменю есть счетчик кадров и удобный редактор перекрестия, который позволяет вам создавать собственную точку прицеливания из четырех доступных форм. Вы можете выбрать один из восьми цветов и разместить его в любом месте экрана.

Режимы изображения также отличаются от того, что мы увидели в Armada 25. Armada 27 позволяет настраивать усиление RGB независимо для каждого пресета. Стандартный режим использует гамму sRGB, а Native — вариант с широкой гаммой. Не только значения RGB зависят от режима, но и яркость. Таким образом, у вас может быть два откалиброванных режима изображения, которые отличаются только объемом гаммы. Это очень круто! В разделе «Меню» вы также получаете возможность запрограммировать направления джойстика для быстрого доступа к четырем различным функциям. Это позволяет упростить процесс изменения режимов изображения или регулировки яркости.

Монитор в играх и работе

Как и в случае с Armada 25, нам очень понравилось использовать монтажный кронштейн, который также идет в комплекте с Armada 27. Тем более, что это один и тот же кронштейн, и оба монитора поставляются с одинаковыми деталями. Он удерживает положение без люфта и колебаний, уверенно перемещается, внушая доверие и спокойствие за всю конструкцию. После закрепления на нем Armada 27 просто становится частью вашего стола. Для выполнения повседневных задач этот монитор превосходен. Плотность пикселей довольно высокая (109 пикселей на дюйм), поэтому вы не увидите их структуру, если только не приблизитесь слишком близко к экрану. Цвета можно назвать образцовыми, и нам очень понравилась возможность переключаться между стандартным и родным режимами для разных приложений. Большинство пользователей, вероятно, предпочтут дополнительную насыщенность Native, но те, кому больше нравится точность, будут использовать режим Standard.

Производительность этого монитора в играх также находится на высшем уровне. Разница в частоте кадров не столь очевидна благодаря превосходной обработке видео Armada 27 и после нескольких часов игры Armada 27 производит неизгладимое впечатление. Он обеспечивает превосходный опыт и значительно превышает ожидания. Изображение достаточно резкое и четкое, чтобы выглядеть потрясающе в новейших играх, но при этом нагрузка на видеокарту гораздо меньше, чем в случае с мониторами, предлагающими разрешение 4K. Владельцы видеокарт среднего класса, таких как NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon 6700 XT, смогут работать с высококлассной графикой без снижения частоты кадров.

Единственная проблема, свойственная большинству IPS-панелей, — это повышенный уровень черного. HyperX Armada 27 никогда не приближается к глубокому чернильно-черному цвету, вместо этого он выглядит туманным и серым. Это лишает драматизма некоторые темные сцены и, в худшем случае, может скрыть детали. Если вы будете играть в такие игры, как Elite: Dangerous или Diablo 2: Resurrected, то Armada 27 вам не понравится. Но в случае, например, с Forza Horizon 5, наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 позволит вам получить максимум удовольствия. Ничем не хуже будут смотреться на этом мониторе и такие игры, как Apex Legends, World of Warcraft и League of Legends.

Выводы о HyperX Armada 27

Цена HyperX Armada 27 не сильно превышает цены моделей конкурентов. Кому-то может показаться, что кронштейн является ненужной функцией, а монитор мог бы полностью соответствовать своим конкурентам по цене, если бы он поставлялся с традиционной подставкой. Но Armada не пытается быть традиционным геймерским монитором! Для геймера, который ищет именно такой монитор для оборудования своего игрового пространства, на рынке действительно нет подобных предложений, по крайней мере, ни одного, предназначенного для геймеров. Безусловно, HyperX Armada 27 не является самым дорогим игровым монитором с разрешением QHD на рынке. Он определенно не подходит для ограниченного бюджета. Однако, если вы готовы немного увеличить свой бюджет, то получите гораздо более харизматичный геймерский дисплей, чем может предложить любой из конкурентов.