Какое телевидение нас ждёт в будущем

В наши дни телевизоры премиального и среднего классов хороши настолько, что сложно уже чем-то удивить покупателя. Поэтому производители все больше внимания уделяют экспериментам с искусственным интеллектом и стараются максимально улучшить изображение. CES 2023 показала, что год будет относительно спокойным для TV-рынка. На выставке не было продемонстрировано никаких крупных прорывов или новых стандартов, по крайней мере, таких, которые бы в этом году должны были бы обязательно оказаться в вашей гостиной. Вместо этого мы увидели многократную и предсказуемую эволюцию современных технологий домашних кинотеатров. TCL и Hisense предложили мини-светодиодные (Mini LED) телевизоры с большим количеством зон затемнения, чем мы когда-либо видели, а Samsung и LG традиционно привезли самые впечатляющие OLED-телевизоры. И почти каждый производитель телевизоров рассказывал об искусственном интеллекте и трюках глубокого обучения, которые охватывают практически все — от добавления большей глубины картинке до переосмысления концепции режимов изображения. Давайте рассмотрим некоторые тенденции и познакомимся с самыми интересными новинками, которые были представлены в Лас-Вегасе.

Преодоление проблем с HDMI 2.1

Пару лет назад производители телевизоров все еще разрабатывали функции HDMI 2.1, такие как поддержка игр в формате 4K с частотой обновления 120 Hz, переменной частотой обновления, автоматический режим с низкой задержкой и т.д. Не все телевизоры поддерживали все эти новшества, и даже если они это предлагали, то такой функционал мог быть доступен только для одного или двух портов HDMI. Но перенесемся в сегодняшний день, когда ситуация стала намного лучше. Если вы тратите более 700 или 800 долларов на покупку телевизора, то велики шансы, что в нем будет большинство тех возможностей, которые вы ищете. 4K и 120 Hz повсюду, а последние модели от Samsung, TCL и других производителей разгоняют переменную частоту обновления до 144 Hz и выше.

Встречаются все еще случайные ошибки, о которых следует знать. Например, некоторые телевизоры Hisense и TCL могут вдвое уменьшить вертикальное разрешение 4K в игровом режиме, и далеко не всегда можно объяснить пользователям, что так и должно быть. Но в целом индустрия добилась большого прогресса и преодолела трудности, связанные с ранними разочарованиями, а именно с HDMI 2.1. Если вы решите купить телевизор в 2023 году, то не будете разочарованы.

Война за яркость

OLED-телевизоры начинают сокращать разрыв в яркости с высококачественными LCD-телевизорами на мини-светодиодах. На выставке CES 2023 и Samsung, и LG анонсировали свои самые яркие OLED-телевизоры. Стремительное развитие QD-OLED компанией Samsung Display особенно впечатляет. Пиковая яркость панели второго поколения теперь может достигать значения в 2000 нит! И этот дисплей будет в телевизорах Samsung QD-OLED, которые появятся на рынке в текущем году. Кроме того, вы получаете превосходную, еще более сочную цветопередачу, которую впервые увидели в QD-OLED в прошлом году. А LG заявляет, что ее новый G3 OLED на 70% ярче, чем «обычные» OLED-телевизоры прошлого. Стоит ожидать, что появятся и сценарии, при которых Mini LED окажется ярче и выиграет в залитых солнечным светом помещениях.

Производство Roku собственных телевизоров может создать волновой эффект

Позже, в этом году, Roku начнет продавать собственную линейку телевизоров. Этот шаг, предполагающий вывод на рынок широкого диапазона устройств с самыми различными диагоналями по очень агрессивным ценам, гарантированно усилит присутствие Roku в жилых помещениях по всей территории США. Но будет интересно посмотреть, как такие компании, как Hisense и TCL, отреагируют на прямую конкуренцию Roku в области аппаратного обеспечения. В течение многих лет они сотрудничали с производителем потоковых устройств в программе Roku TV, встраивая простое в использовании программное обеспечение Roku во многие модели своих телевизоров. Подстегнет ли дебют первых телевизоров Roku этих OEM-производителей к более тесному сотрудничеству с Google TV в ближайшие месяцы? Amazon, а теперь и Roku продают свои собственные телевизоры, но сложно представить, что Google заинтересована в том, чтобы пойти по этому пути в ближайшее время. Или эти компании должны будут начать выпускать собственные телевизоры, которые потенциально могут превзойти телевизоры Roku в вопросах качества изображения и цены?

Интерес к 8K падает. Некоторые производители выходят из гонки

Наряду с 4K-моделями, которые сегодня готовы купить почти все потребители, на выставке CES 2023 Samsung и LG анонсировали свои новейшие 8K-телевизоры. К сожалению, хоть такие модели уже много лет присутствуют на шоу, все еще очень мало контента, доступного для просмотра в таком детальном разрешении. И проблема вряд ли будет решена в ближайшее время. Вместо того, чтобы как-то обнадежить потребителей новостями в развитии контента, обе компании рассказали об улучшенном масштабировании и улучшении обработки изображений на основе искусственного интеллекта. Сделать шоу и фильмы в формате 4K, более похожими на 8K, кажется лучшим вариантом в обозримом будущем. Правда, люди вряд ли смогут увидеть ощутимую разницу.

Но для некоторых производителей телевизоров 8K потеряло свою привлекательность. TCL представила новую линейку телевизоров в Лас-Вегасе, но в нее не вошла ни одна модель с разрешением 8K. Флагман QM8 будет доступен в огромном 98” формате, но с разрешением 4K. А это именно те телевизоры, где можно было бы ощутить преимущества 8K и где наиболее заметна разница. Но если производители считают, что это больше не стоит усилий, то можно предположить, насколько застопорился процесс продвижения 8K в массы. Учитывая бурные экономические потрясения и постоянную нехватку полезного контента в формате 8К, не стоит ожидать интересных новостей на эту тему в 2023 году.

Samsung нащупала что-то интересное с линейкой The Frame

В выставочном зале было несколько моделей телевизоров, явно вдохновленных Samsung The Frame. Оказывается, многим людям нравится, когда телевизор может органично вписаться в их домашний интерьер или, по крайней мере, работать лучше, чем устаревшая модель телевизора. Теперь вдруг все производители начали делать телевизоры с рамками из искусственного дерева и в стиле художественных работ, чтобы глазу было приятно даже тогда, когда вы ничего не смотрите по телевизору. Представив The Frame с матовым дисплеем в прошлом году, в этот раз Samsung была немного менее амбициозна, показав обновления, затронувшие в основном лишь варианты лицевой панели.

Нас ждет беспроводное будущее

Помимо всех более ярких, чем когда-либо, экранов телевизоров, которые были представлены на CES 2023, самой захватывающей концепцией, возможно, был LG Signature OLED M. Этот 97” OLED-телевизор использует запатентованную технологию для беспроводного приема всех своих аудио- и видеоданных из маленького черного ящика, который можно разместить на расстоянии до 9 м. В LG заявляют, что система может передавать видео в формате 4K с частотой обновления до 120 Hz, хотя остаются вопросы о том, с какой задержкой могут столкнуться пользователи. Кстати, несмотря на то, что объявление LG о выпуске беспроводных телевизоров привлекло всеобщее внимание благодаря репутации бренда, на CES была и другая компания, которая также представила беспроводной телевизор. Displace TV будет питаться от аккумуляторов, поддерживающих возможность горячей замены, и, по заявлению производителя, время его автономной работы может достигать 180 часов или по 6 часов в день 30 дней в месяц. Для того, чтобы иметь возможность передавать изображение на экран, компания также создала собственный хаб, на который сигнал будет передаваться посредством потоковой передачи, поэтому к нему будут подключаться устройства, для которых требуется подключение проводов. Кроме того, Displace TV будет поставляться с вакуумным креплением, которое позволяет быстро зафиксировать устройство на стекле и других схожих поверхностях. То есть никакой головной боли ни на одном этапе от установки до использования продукта. Правда, стоить 55” OLED-телевизор Displace TV будет 3000 долларов и начнет производиться только в декабре текущего года.

Но пока еще нужно добиться значительных успехов в стандартах беспроводных сетей и домашних кинотеатров, прежде чем можно будет перестать беспокоиться о том, как и куда спрятать HDMI-кабели. Правда, если LG Signature OLED M и Displace TV смогут впечатлить первых пользователей или хотя бы направить индустрию в нужное русло, то это будет многообещающий шаг к беспроводному будущему.

Что по брендам?

На выставке CES 2023 компания LG показала серию флагманских телевизоров OLED. Среди них есть сворачиваемая и сгибаемая модели. LG Signature OLED R — первый на рынке сворачивающийся телевизор, а OLED Flex — первый сгибаемый телевизор. Подробностей компания пока не раскрыла, но известно, что в основе новинок лежит технология самоподсвечивающихся пикселей, что и позволило создать новые форм-факторы. LG OLED Flex был дважды удостоен награды CES 2023 Innovation Award и получил награду Best of Innovation в игровой категории. Флагманскими решениями LG OLED 2023 стали модели Z3, G3 и C3. Все они оснащаются новым процессором a9 AI Gen6 для большей производительности и лучшей картинки. В процессоре также используются технологии искусственного интеллекта для улучшения изображения и звука. Например, доступно улучшенное масштабирование контента. Появилась и новая технология LG Brightness Booster Max, которая по-другому управляет освещением. Благодаря ей яркость выросла до 70% и контролируется попиксельно для наиболее реалистичного изображения. Все телевизоры LG OLED 2023 года прошли сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень излучения синего света и отсутствие мерцания от UL Solutions. Пользовательский интерфейс также был обновлен. Производитель показал новую webOS с более гибкими настройками и множеством вариантов персонализации. Контент группируется по логическим категориям: «Игры», «Музыка», «Спорт» и «Домашний офис». Поддерживается Dolby Vision и Dolby Atmos, HDMI 2.1a, QMS-VRR для быстрого переключения между контентом, а время отклика матриц новых моделей составляет около 0,1 мс. Есть поддержка технологий G-Sync и FreeSync Premium для геймеров. О старте продаж и цене новинок информации пока нет.

Компания Hisense не только продемонстрировала новые продукты, но и анонсировала основные направления развития. Среди новинок, представленных на выставке, оказались усовершенствованные ULED-телевизоры, лазерные телевизоры и оборудование для умного дома. Технология ULED X, представленная в ходе CES 2023, ознаменовала значительный прогресс в индустрии производства LCD-телевизоров. ULED X гарантирует первоклассное качество изображения и максимальную реалистичность благодаря комплексу характеристик, в числе которых Mini-LED X, более 5000 зон локального затемнения и пиковая яркость до 2500 нит. Телевизор Hisense 110 ULED X был отмечен наградой CES Innovation Award Honoree. Его 110” экран с разрешением 8K воспроизводит высококачественное изображение при любых условиях освещения. Функция интеллектуального управления подсветкой позволяет достигать в 3 раза большей контрастности и в 2 раза большего динамического диапазона по сравнению с OLED-моделями. Hisense 110 ULED X также обеспечивает более яркое изображение, более широкий угол обзора и сверхнизкий коэффициент отражения. Еще одним решающим фактором является процессор Hi-View Engine X, который управляет более чем 20000 мини-светодиодами и более чем 5000 зонами локального затемнения. В дополнение к передовым технологиям изображения 110 ULED X также воссоздает звук кинематографического уровня. Помимо этого, эксперты Hisense рассказали о развитии стратегии умного дома. Платформа ConnectLife сделает управление повседневными делами проще и приятнее, объединяя умные бытовые приборы для создания подключенной экосистемы при помощи операционной системы Hisense VIDAA Smart TV.

Также на CES компании Hisense и Leica впервые показали лазерный телевизор Leica Cine 1 с разрешением 8K и яркостью 400 нит. В Leica Cine 1 используется объектив с переменным полем зрения, сверхкороткофокусная архитектура системы, декодирование видеосигнала сверхвысокого разрешения и технология привода DMD. Телевизор также поддерживает звуковые технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X, которые могут реализовать панорамное звуковое поле четырех независимых динамиков. В устройстве установлен трехцветный лазерный источник света RGB и чип от Texas Instruments. Но самое главное — это прецизионная оптическая система, которая изготовлена по стандартам Leica, в сочетании с яркостью до 2500 люмен, и которая может поддерживать коэффициент динамической контрастности 2000000:1. Лазерный телевизор 8К Leica Cine 1 предложит пользователям две модели: одна проецирует изображения диагональю до 100” и стоит 8295 долларов, а другая отображает контент на экран диагональю до 120”. Цена этой модели пока не объявлена. В этом году сотрудничество Hisense и Leica продолжится, и обе компании представят другие новинки в сегменте лазерного телевидения.

TCL представила новое поколение телевизоров mini-LED QLED с диагональю до 98”, позволяющих создать настоящий домашний кинотеатр. В своих премиум-дисплеях компания применила большее количество мини-светодиодов и реализовала свыше 2000 зон локального затемнения, благодаря чему удалось добиться увеличенной контрастности и пиковой яркости изображения, превышающей 2000 нит. Кроме того, фирменные алгоритмы управления светом помогают увидеть каждую деталь в самых ярких и темных областях картинки. На стенде компании также были представлены QLED-телевизоры премиум-класса с диагональю от 75” до 98”, оснащенные технологией Quantum Dot Color, локальным затемнением и высокой контрастностью. Специально для геймеров TCL реализовала функцию низкой задержки отклика и оптимизировала свои панели для видеоигр нового поколения.

Традиционно, на выставке CES компания Samsung занимала одно из важнейших мест. Производитель показал множество OLED-телевизоров, но наиболее интересной моделью стал Samsung S95C, который, кроме 95” модели, также будет представлен диагоналями 55” и 65”. По словам представителей Samsung, модели QD-OLED 2023 года предлагают увеличение яркости на 30% по сравнению с серией 2022 года. В компании говорят, что яркость новых телевизоров будет достигать 2000 нит. Повышение яркости достигается за счет новой функции Quantum HDR OLED Plus, которая использует глубокое обучение и искусственный интеллект для точной настройки яркости на уровне каждого пикселя. Функция Auto HDR Remastering в модели S95C использует алгоритмы для преобразования изображения в стандартном динамическом диапазоне в HDR, поэтому контент любого типа получает повышенную яркость и детализацию в светлых участках. Новые Samsung QD-OLED также предлагают поддержку 4K, время отклика 0,1 мс, поддержку частоты обновления 144 Hz и функцию AMD FreeSync Premium Pro, что оценят геймеры. Кроме того, у пользователей этих моделей будет возможность играть в облаке через стриминговые сервисы Xbox, GeForce Now, Amazon Luna и Utomik.

Компания Panasonic на выставке CES 2023 представила свой новый OLED-телевизор MZW2004. Модель доступна с тремя вариантами дисплеев диагональю 55”, 65” и 77”. Новинка оснащена матрицей с разрешением 4K и конструкцией Master OLED Ultimate Module. Как отмечает производитель, экран новинок обладает массивом микролинз, которые позволяют каждому пикселю пропускать больше света. Кроме того, телевизоры предлагают новую многоуровневую систему управления температурой, которая способствует более яркому освещению, излучаемому экраном. Например, если комнату освещает лампа накаливания, то изображение на экране станет более холодным, чтобы компенсировать теплые оттенки комнаты. MZW2004 поддерживает несколько форматов HDR, таких как Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive и HLG Photo, а также получил режим Filmmaker Mode, который гарантирует, что зрители будут видеть контент именно так, как задумали создатели фильма. Телевизор поддерживает переменную частоту обновления до 120 Hz, HDMI 2.1, технологии AMD Freesync Premium и NVIDIA G-Sync. Цена и дата выпуска новинки на рынок пока неизвестны.

Что же касается компании Sony, то в рамках своей пресс-конференции на выставке она рассказала об успехах игровых консолей PlayStation, планах на рынке автомобилей и других областях, однако, нарушив многолетнюю традицию, не представила линейку телевизоров Bravia XR 2023 года. Придется подождать, может быть хоть этот производитель и покажет что-то на самом деле революционное.