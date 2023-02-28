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28 февраля, 2023
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Представлен доступный смартфон Samsung Galaxy A14 4G

Samsung Galaxy A14 4G

Компания Samsung представила 4G-версию смартфона Galaxy A14. Аппарат оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 1080 x 2408 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz.

В основе Samsung Galaxy A14 4G лежит процессор MediaTek Helio G80, объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флэш-памяти – 128 Gb с возможностью расширения картами microSD. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 5 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп (f/2.0).

В оснащение смартфона также входят поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч (мощность быстрой зарядки 15 Вт), GPS, NFC, аудиоразъем 3.5 мм и сканер отпечатков пальцев. Габариты равны 167,7 х 78 х 9,1 мм, вес — 201 гр. Смартфон работает под управлением Android 13 с оболочкой One UI 5.

Samsung Galaxy A14 5G доступен в четырех цветах — черном, серебристом, темно-красном и зеленом. Цена пока неизвестна.

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