Илон Маск планирует покинуть пост главы Twitter к концу 2023 года

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что до конца 2023 года он не готов покинуть пост генерального директора Twitter, пишет Bloomberg. Он должен убедиться в финансовой безопасности компании и найти подходящего человека на роль главы Twitter.

«Мне нужно стабилизировать организацию и просто убедиться, что она находится в финансово здоровом состоянии, а перспективный план развития четко размечен на будущее. Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет хорошее время, чтобы найти кого-то другого, кто возглавит компанию», — заявил Илон Маск.

Кого он рассматривает в качестве руководителя, предприниматель не уточнил. Позже бизнесмен опубликовал фотографию своего пса Флоки, сидящего за столом главы компании. По его словам, он «в разы лучше того предыдущего парня».

На данное время Маск совмещает должность главы Twitter с обязанностями руководителя Tesla и SpaceX. Отсутствие Маска в Tesla вызвало гнев некоторых инвесторов, которые призвали его уделять больше внимания производителю электромобилей. Но бизнесмен заявил, что два производственных предприятия сейчас находятся в лучшем положении, чем раньше. Маск подчеркнул, что SpaceX «способна добиваться существенного прогресса даже в том случае, если я мало уделяю ей внимания», а Tesla «сейчас требует гораздо меньше работы по сравнению с периодом с 2017 по 2019 годы».

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