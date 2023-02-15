В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась презентация книги «Введение в использование возобновляемых источников энергии», подготовленной при поддержке компании BP и ее партнеров. Авторами книги являются кандидат географических наук, доцент Эльмар Гасымов и доктор философии по географии Ровшан Аббасов.

Эта книга является первым в Азербайджане университетским учебником по инженерии возобновляемых источников энергии, напечатанным с грифом Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Учебник, предназначенный для широкого круга читателей, будет бесплатно предоставляться образовательным учреждениям.

В дополнение к этому учебнику, который заложит основу для подготовки местных инженеров по возобновляемым источникам энергии, в рамках проекта также планируется создание нового учебного курса, специально разработанного для студентов бакалавриата.

Цель проекта — поддержать усилия Бакинской высшей школы нефти по подготовке нового поколения инженеров, специализирующихся в области возобновляемых источников энергии. Проект реализован Бакинской высшей школой нефти.

Выступая на церемонии презентации, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что реализованы успешные проекты Бакинской высшей школы нефти, крупнейшего социального проекта SOCAR, а также компании BP и ее партнеров, и что каждый из этих проектов является устойчивым. Говоря о книге, соавтором которой он является, ректор подчеркнул, что это первый шаг, сделанный БВШН на пути к реализации ее планов по подготовке специалистов по возобновляемой энергетике.

«Мы решили включить эту новую область обучения в качестве обязательного предмета в нашу программу бакалавриата для всех специальностей, а в будущем мы также будем проводить обучение на степень магистра в области возобновляемых источников энергии. Бакинская высшая школа нефти делает первый шаг к расширению наших образовательных возможностей в этой новой области инженерии», – сказал Эльмар Гасымов.

Выступив на мероприятии, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, что одной из главных целей страны, да и компании BP и наших партнеров является поддержка ускорения перехода мира на более чистую энергию.

«Азербайджан обладает огромным потенциалом для создания сильного сектора возобновляемой энергетики. Сюда входят «зеленый» водород, солнечные и ветряные энергетические ресурсы. Для того чтобы процесс перехода был эффективным, и чтобы в будущем можно было эффективно управлять «зеленой» экономикой страны, необходима подготовка высококвалифицированных и компетентных кадров, в том числе инженеров, специализирующихся в области возобновляемых источников энергии. Мы надеемся, что пособие и новый учебный курс, которые мы представляем сегодня, позволят БВШН заложить основу для подготовки специалистов, которые понадобятся стране как в переходном процессе, так и на последующих этапах», – сказал Гэри Джонс.

Выступая на церемонии, председатель Комитета по природным ресурсам, энергетики и экологии Милли Меджлиса Садиг Гурбанов, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Ю. Г. Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана, академик Вагиф Аббасов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Валиев говорили о важности этой книги с точки зрения подготовки специалистов в области возобновляемой энергетики – приоритетного направления в Азербайджане и мире, отметив, что издание содержит интересную и полезную информацию.

В завершение соавтор книги Ровшан Аббасов высказал свое мнение посредством видео. Он рассказал о процессе создания книги, выразив уверенность, что она станет полезным источником по возобновляемым источникам энергии на азербайджанском языке.