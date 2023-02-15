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16 февраля, 2023
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Представлен Pico Pi V2.0 — в четыре раза производительнее Raspberry Pi 4 Model B

Pico Pi V2.0

Китайская компания 9Tripod выпустила компактный одноплатный компьютер Pico Pi V2.0. Габариты устройства составляют 85 х 56 мм, что соответствует размерам Raspberry Pi 4 Model B (RPI 4), совместимо с ним благодаря наличию аналогичного 40-контактного разъема GPIO, но отличается несколько необычным набором портов.

В основе Pico Pi V2.0 лежит восьмиядерный чип Rockship RK3588S — четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76 (до 2,4 GHz) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 GHz). Отмечается, что по вычислительной мощи новинка сопоставима с тремя-четырьмя платами RPI 4, в зависимости от типа решаемой задачи.

Pico Pi V2.0

За графические функции отвечает интегрированный GPU Mali-G610 MP4, поддерживающий технологии OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1. Ускорение алгоритмов искусственного интеллекта возложено на нейропроцессорный блок с производительностью до 6 TOPS.

Pico Pi V2.0 получил необычный набор портов для подключения внешних устройств:

  • Micro-HDMI 2.1;
  • USB Type-C (DisplayPort);
  • USB Type-C (5 В/3 А);
  • 4-канальный разъем MIPI DSI;
  • 2 порта USB 3.0 (Type-A);
  • 2 порта USB 2.0 (Type-A);
  • 40-контактный разъем GPIO;
  • Гигабитный Ethernet;
  • 3,5 мм порт для наушников;
  • Слот для чтения карт памяти MicroSD.

Устройство работает под управлением Android 12 или Debian 11 и имеет поддержку проекта Yocto для создания пользовательских дистрибутивов Linux.

Мини-компьютер продается на AliExpress, цена базовой конфигурации с 4 Gb оперативной памяти и без встроенного накопителя eMMC составляет $124. Также доступны версии с 8, 16 и 32 Gb RAM (LPDDR4X) и до 128 Gb энергонезависимой флеш-памяти. Позже в продаже появятся модели с 1 и 2 Gb оперативной памяти.

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