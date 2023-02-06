Google представил нейросеть Dreamix, которая создает и редактирует видео по тексту, изображению и другим видео

Команда разработчиков из Google Research и Еврейского университета в Иерусалиме представила новую генеративную нейросеть Dreamix. Новая система может создавать видео по текстовому описанию, по изображению, на основе фото (анимация фото) и на основе другого видео (добавляет, меняет или убирает элементы).

Пока нейросеть генерирует ролики только с низким качеством, а персонажи смазываются. Животные часто выглядят довольно неестественно. Но при этом система понимает любой запрос и контекст.

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Когда Dreamix появится в общем доступе, неизвестно. Возможно, новая система после доработки, станет заменой традиционным видеоредакторам.

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