Главные киберугрозы для владельцев криптовалюты — её кража и мошенничество

Примерно четверть людей в курсе киберугроз, связанных с криптовалютой, и почти столько же (23%) не имеют совершенно никакого представления о них. Таковы данные нового исследования «Лаборатории Касперского», в ходе которого изучалось отношение жителей разных стран к криптовалюте*. Почти каждый второй (49%) так или иначе пострадал от преступления, связанного с криптовалютой. 40% владельцев цифровых денег не верят, что существующих инструментов защиты достаточно.

По мнению опрошенных, самые распространённые киберугрозы, связанные с использованием криптовалюты, — кража валюты и мошенничество. Об этом сообщили 27% и 26% респондентов соответственно. Более трети респондентов (38%) не в курсе, что существуют риски и для тех, кто не владеет цифровыми активами. Они связаны с программами-криптомайнерами, которые втайне от владельца устройства добывают с его помощью криптовалюту.

«Криптоиндустрия всегда была привлекательной мишенью для злоумышленников. К сожалению, уровень вредоносной активности в этой сфере не снижается. Наше исследование показало, что владельцам криптовалюты стоит повышать свой уровень цифровой грамотности и получать дополнительные знания о потенциальных рисках. Это относительно новая для Азербайджана тема, чрезвычайно важно быть начеку и не принимать поспешных решений, способных привести к финансовым потерям», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы безопасно пользоваться преимуществами криптовалют, эксперты «Лаборатории Касперского» советуют:

использовать сильные надёжные пароли, уникальные для каждого аккаунта;

с осторожностью относиться к подозрительным письмам и ссылкам; всегда несколько раз пересматривать адрес страницы, прежде чем ввести на ней конфиденциальные данные;

ни с кем не делиться приватными ключами, никуда их не выкладывать;

стараться больше узнавать о киберугрозах, быть в курсе, какие ловушки расставляют мошенники;

установить на все устройства надёжные защитные решения.

* Исследование было проведено Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» среди 12 тысяч людей в 16 странах: Австрии, Бразилии, Колумбии, Франции, Германии, Индии, Малайзии, Мексике, Саудовской Аравии, Южной Африке, Испании, Швейцарии, Турции, ОАЭ, Великобритании и США.