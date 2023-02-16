Высокопроизводительное хранение данных для видеопроизводства: как его обеспечивает NAS QNAP

Форматы видеопроизводства развиваются, позволяя создавая контент не только с более высоким разрешением, но с повышенными требованиями к хранению данных. Эти данные ценны, и их необходимо не только хранить, но и создавать резервные копии в надежной системе. Кроме того, учетные записи пользователей всегда находятся под угрозой взлома, и могут быть деактивированы или удалены. В обоих случаях неподготовленный автор контента может потерять доступ к файлам, на которых он создал себе имя и к которым привлек значительную аудиторию.

Системы NAS предоставляют авторам контента гибкие возможности хранения, которые можно расширять по мере увеличения объема данных. А массивы RAID защитят ценные данные в случае сбоя накопителя. Поскольку видеоматериалы в форматах 4К и 8К становятся все более распространенными, такие высокоскоростные соединения, как Thunderbolt 3 и 10GbE просто необходимы для сокращения времени на передачу файлов в систему хранения и из нее. Моментальные резервные копии, которые с легкостью создаются в системах NAS, жизненно необходимы для защиты данных от случайного удаления. Резервные копии также обеспечивают определенную степень защиты от атак злоумышленников с использованием программ-вымогателей. Кроме того, некоторые системы NAS легко интегрируются с инструментами нелинейного монтажа, такими как iMovie или Final Cut Pro X. Все эти возможности предлагает QNAP — ведущий разработчик решений NAS.

NAS QNAP предлагают высокоскоростные решения для хранения данных, оптимизированные для видеопроизводства, с такими жизненно важными функциями, как защита данных, расширенные возможности совместной работы и беспрецедентная производительность. Благодаря всем этим функциям и неизменной надежности, присущей продукции QNAP, вы можете значительно улучшить и ускорить свой рабочий процесс. Устройства NAS QNAP, оптимизированные для видеопроизводства, обеспечивают среду для совместного редактирования видеоконтента с такими высокоскоростными соединениями, как 10GbE, Thunderbolt 2 и Thunderbolt 3. Кроме того, такие устройства готовы для работы с 4K и прочим контентом с высоким разрешением благодаря мгновенно масштабируемым корпусам расширения (до 400 Тb на управляемую систему). И не забывайте, что все это время ваш контент будет находиться в безопасности благодаря защите RAID и 256-битному шифрованию AES. Так, RAID позволит вам больше не беспокоиться о возможной потере данных из-за сбоев дисков, а поддержка отраслевого 256-битного шифрования AES обеспечит защиту от злоумышленников. Безопасность данных обеспечит и функционал, позволяющий администратору устанавливать права доступа пользователей к различным файлам, а также распределять ресурсы QNAP NAS между ними. Чуть не забыли про совместимость… NAS QNAP обеспечивает совместимость с популярными программами нелинейного монтажа, такими как Adobe Premiere, Apple FCP X, BlackMagic DaVinci Resolve и многими другими программными пакетами для редактирования видео.

Но вернемся к возможностям скоростного подключения, которые обеспечивают NAS QNAP. Невероятно быстрые сетевые среды легко доступны на QNAP 10GbE NAS. Сети с пропускной способностью 10GbE идеально подходят для использования студиями, в которых работает несколько пользователей. Такая скорость позволяет мгновенно повысить общую производительность сети с малой задержкой, предоставляя возможность каждому сотруднику студии быстро сохранять свои файлы и так же быстро получать к ним доступ. Повышенная пропускная способность и модернизированные сетевые возможности означают более широкое развертывание сервисов и более эффективные рабочие процессы. Благодаря наличию в продуктовой линейке хранилищ с поддержкой Thunderbolt 2 и Thunderbolt 3, QNAP обеспечивает невероятную пропускную способность и скорость подключения к NAS. Специалисты по производству видеоконтента, использующие сетевое хранилище QNAP с Thunderbolt, смогут насладиться возросшей эффективностью рабочих процессов, беспрецедентной скоростью и невероятной универсальностью. И что самое главное, если вы уже используете NAS QNAP без поддержки Thunderbolt, то можете мгновенно обновить его с помощью карты расширения QXP Thunderbolt 3!

Но давайте еще немного задержимся на стандарте Thunderbolt 3. Скорость передачи данных со скоростью до 40GbE позволит значительно ускорить процессы обмена файлами и редактирования видеоконтента в высоком разрешении. Совместимый с USB Type-C, этот стандарт может легко выполнять централизованное хранение файлов и быстрый обмен данными с любого устройства с портом USB Type-C. Он также поддерживает возможность подключения до четырех рабочих станций Mac или Windows с поддержкой Thunderbolt. Таким образом, семейство QNAP Thunderbolt 3 NAS становится идеальным решением для студий видеомонтажа и постпродакшна, делая процесс редактирования видео в формате 4K приятным и быстрым.

В заключение стоит напомнить о стандартных функциях NAS QNAP, ставших уже привычными для пользователей этой линейки сетевых устройств хранения данных. Во-первых, это технология Qtier, которая автоматически распределяет данные согласно частоте обращений. Например, если на SSD-накопителе хранятся «горячие» файлы, то редко используемые перемещаются на бюджетные и медленные диски, что позволяет одновременно наслаждаться исключительной скоростью и производительностью при одновременном снижении совокупной стоимости владения хранилищем. Во-вторых, сетевые накопители QNAP позволяют делать мгновенные снимки (Snapshots) и хранить их на специальном разделе накопителя. Можно включить расписание для выполнения снапшотов, клонировать их внутри NAS или копировать на другие хранилища и конечно же восстанавливать из них прежнее состояние файлов или папок. Без создания резервных копий рабочих станций сегодня тоже никак не обойтись. И это третья стандартная функция NAS QNAP. Компания предоставляет простые решения для резервного копирования и восстановления ваших ноутбуков и настольных компьютеров с поддержкой QNAP NetBak Replicator для Windows и Time Machine для Mac. Так что все задачи резервного копирования выполняются просто, быстро и удобно. И, наконец, вы можете создавать резервные копии данных на другом удаленном сетевом накопителе QNAP или на FTP-сервере в режиме реального времени с помощью удаленной репликации QNAP в реальном времени (RTRR). С помощью RTRR все данные на вашем NAS легко синхронизируются, что повышает эффективность и обеспечивает дополнительный уровень безопасности данных.

Благодаря этому функционалу современные NAS QNAP представляют собой абсолютно необходимый ресурс для наших рабочих процессов. Они привнесут в ваши компании, работающие в сфере видеопроизводства, скорость, гибкость и безопасность.