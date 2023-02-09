Это скам, Гарри: злоумышленники используют новую фэнтези-игру «Хогватс. Наследие» в мошеннических схемах

10 февраля 2023 года выходит долгожданная игра о Гарри Поттере «Хогватс. Наследие». У игры, действие которой происходит в легендарном волшебном мире, уже миллионы поклонников по всему миру. А за несколько недель до официального запуска она стала бестселлером в Steam и на PlayStation 5. Но, к сожалению, релиз привлекает и киберзлоумышленников, которые уже активно предлагают пользователям загрузить взломанную игру «Хогватс. Наследие».

Несмотря на то, что игра ещё даже не выпущена, исследователи «Лаборатории Касперского» уже нашли множество сайтов, предлагающих загрузить «Хогвартс. Наследие» на ПК. Пытаясь загрузить такие взломанные версии игры, геймеры скачивают на свои устройства вредоносное или нежелательное ПО. Обманом злоумышленники распространяют самые разные программы ― от рекламного ПО, выводящего на экран пользователя рекламу, до троянов, незаметно собирающих информацию о пользователе.

Более того, согласно общедоступным источникам, несколько геймеров на Twitch, которые запускали стриминги игры «Хогвартс. Наследие» в день её релиза, были доведены до слез из-за оскорблений в сети, а некоторые даже думали остановить трансляцию и выйти из интернета. Пользователи, бойкотирующие выпуск игры, также создали отдельный сайт со списком стримеров, играющих в «Хогвартс. Наследие», призывая других отписываться от их стримов и издеваться над ними.

«Игра о мире Гарри Поттера с его огромной базой фанатов в одночасье стала мишенью для злоумышленников, стремящихся нажиться на популярности всемирно известной сказочной истории. Наш совет ― быть начеку и скачивать игры только из официальных магазинов, а также не забывать использовать надёжное защитное решение», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Отдельная угроза — кибербуллинг, которая негативно влияет на психическое здоровье. Если вы стали жертвой кибербуллинга, постарайтесь держать себя в руках. Помните: все, что вам пишет буллер, — просто слова на экране, часто не имеющие отношения лично к вам, и вы всегда можете заблокировать его», — добавляет Мушвиг Мамедов.

Чтобы не стать жертвами вредоносных программ и мошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям соблюдать базовые меры кибербезопасности.