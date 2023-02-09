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9 февраля, 2023
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Сеть 4G Nar в Нахчыване!

4G

С 9 февраля 2023 года Nar активирует сеть 4G для своих абонентов в Нахчыванской Автономной Республике. Абоненты Nar, проживающие в Нахчыване, смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

«Удовлетворенность клиентов всегда лежит в основе нашего бизнеса.  В этом смысле предоставление качественных услуг мобильной связи не только в столице Баку, но и в регионах, имеет особое значение для Nar», — сказал Гуннар Панке, генеральный директор мобильного оператора.

На данный момент сеть 4G Nar охватывает город Нахчыван, включая территорию аэропорта, а также центр отдыха Агбулаг в Шахбузском районе. В скором времени мобильный оператор планирует удвоить количество базовых станций 4G на территории Нахчыванской Автономной Республики. Отметим, что в настоящее время сеть Nar охватывает 98,1% территории страны и 99,8% населения.

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