CloudFest 2026: AI, кибербезопасность и американские горки

Каждый март я беру мини-чемодан и еду в Rust — небольшой немецкий город, который на несколько дней превращается в центр мирового облачного сообщества. Этот год стал для меня пятым подряд на CloudFest , и я горжусь тем, что вошёл в число официальных участников CloudFest 2026.

Что такое CloudFest ?

Это мероприятие №1 в мире по интернет-инфраструктуре, где собираются CSP, хостинг-провайдеры, MSP, корпоративные IT-руководители, веб-агентства и разработчики из более чем 80 стран.

Всё это проходит четыре дня на территории Europa-Park — одного из крупнейших и самых известных тематических парков Европы. Это место само по себе задаёт особую атмосферу: здесь можно обсудить архитектуру дата-центров утром, а после обеда прокатиться на американских горках. Именно это отличает CloudFest от любой другой отраслевой конференции — это не просто мероприятие, это опыт и нетворкинг.

CloudFest 2026: “The Sustainability of Everything” устойчивость всего

Тема этого года — «The Sustainability of Everything« — об устойчивости всего: AI, инфраструктуры и бизнес-модели. Пять топиков, которые охватывали всё самое важное: кибербезопасность и комплаенс (Cybersecurity & Compliance), AI в облаке (AI-Powered Cloud Solutions), корпоративный IT (Corporate IT Evolved), суверенитет данных (Data Sovereignty) и будущее интернета или в поисках будущего (Finding the Future). От агентного AI (Agentic AI) и NIS2 (директива ЕС, которая обязывает компании соответствовать более строгим стандартам кибербезопасности) до edge computing (обработка данных не в облаке, а максимально близко к источнику — меньше задержек, больше контроля) и следующего поколения веба (Next-Gen Web).

Отдельно стоит отметить спикеров. Radia Perlman (Dell Technologies) — изобретатель Spanning Tree Protocol, один из самых влиятельных учёных в истории интернета — говорила об устойчивости, надёжности и долгосрочной стабильности цифровой инфраструктуры. David Cattler , бывший старший офицер разведки НАТО, разбирал пересечение геополитических рисков и облачной инфраструктуры — тема, которую редко поднимают на технических конференциях.

Cybersecurity & Compliance (Кибербезопасность и комплаенс)

Я всегда говорил об этом — кибербезопасность это задача не одного отдела или одного специалиста. Это ответственность каждого звена: от железа до каждого сотрудника. Приятно видеть, что теперь об этом говорят на глобальном уровне.

И цифры это подтверждают: 82% облачных рабочих нагрузок содержат известные уязвимости. 65% организаций имеют неротируемые ключи доступа. Половина самых привилегированных идентификаторов в облачных средах — неактивны, но всё ещё существуют. Это не теория — это реальная поверхность атаки прямо сейчас.

AI-Powered Cloud Solutions (AI в облаке)

AI сейчас — это не будущее, это уже инфраструктура. На этом топике говорили: агентный AI меняет не только то, что делает облако, но и то, сколько энергии оно потребляет. Дата-центры уже сейчас пересматривают свои операционные модели из-за нагрузки AI-воркнагрузок. Отдельно интересно было слышать не только гиперскейлеров, но и независимых операторов — у них совсем другой взгляд на то, как AI вписывается в реальный бизнес. Я оптимист, и верю в то что AI должен использовать тот, кто понимает как он работает, а не тот, кто просто слышал о нём.

Corporate IT Evolved (корпоративный IT)

Работая на стыке инфраструктуры и бизнеса каждый день, этот топик был для меня одним из самых практичных. DevOps больше не про инструменты — это про культуру, про то как команды выстраивают доверие между собой и с клиентом. Корпоративный IT и мир интернет-инфраструктуры наконец-то начали говорить на одном языке.

Data Sovereignty (суверенитет данных)

Цифровые границы ужесточаются, и это ощущается по-разному в зависимости от того, где ты работаешь. Азербайджан активно строит собственную цифровую инфраструктуру и всё серьёзнее смотрит на локализацию данных. Европа живёт в условиях GDPR и NIS2. Два разных регуляторных контекста, два разных подхода — но вопрос один: где физически находятся данные и кто реально ими управляет. «Independence as a Service» — это уже не абстракция, это ежедневная реальность для любого, кто работает с заказчиками в разных юрисдикциях.

Finding the Future (будущее интернета или в поисках будущего)

Этот топик нужен именно для того, чтобы поднять голову от операционки и посмотреть на большую картину. Интернет меняется под давлением геополитики, агентного AI и новых моделей доверия. Для меня главный вопрос всегда один: как строить то, что прослужит долго? Ответ не меняется — глубокая экспертиза и честность с клиентом. Никакой тренд это не заменит.

HackerSpace — когда безопасность становится практикой

Отдельная история этого года — HackerSpace . Это не панель с вендорами в костюмах. Это полноценная кибербезопасность-арена внутри CloudFest. Из того что запомнилось больше всего: Miriam Wiesner из Microsoft показала вживую как обойти MFA — не взламывая саму авторизацию, а просто извлекая сессионные токены прямо из браузера. Авторизация работала идеально. Атакующий уже был внутри. После этого демо фраза «у нас есть MFA» звучит совсем по-другому.

Ethiack представили Hackian — AI-агент который автономно находит и эксплуатирует уязвимости. Не сканер. Агент, который думает и действует. Если такие инструменты уже в руках атакующих, ежегодный пентест — это уже не безопасность, это ритуал.

Параллельно шёл CTF — соревнование по взлому, открытое для всех участников бесплатно. В одной комнате опытные этичные хакеры и инженеры, которые никогда в жизни не играли в CTF. Все вынуждены думать как атакующий. Это именно то, чего не хватает большинству отраслевых мероприятий.

Когда серверы летают — в прямом смысле!

В этом году я поучаствовал в World Server Throwing Championship — более 10 лет это был подпольный спорт в подвалах дата-центров, о котором нельзя было говорить. Теперь это официально. И могу сказать одно: когда ты собираешь сервер — это одно чувство. Когда ты его бросаешь — совершенно другое. Рекомендую каждому, кто хоть раз в жизни поднимал железо руками.

Почему я возвращаюсь

Доклады отличные. Но главная ценность — это люди. За четыре дня ты успеваешь познакомиться с десятками специалистов со всего мира, обменяться опытом, выстроить связи и поговорить с теми, кто уже решил те задачи, с которыми ты сам сейчас сталкиваешься. И да — американские горки тоже часть нетворкинга.

До встречи на CloudFest 2027!

Турал Рагимли, специалист по IТ-инфраструктуре и кибербезопасности для малого и среднего бизнеса