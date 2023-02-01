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1 февраля, 2023
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EA объявила о прекращении поддержки Apex Legends Mobile и разработки Battlefield Mobile

Apex Legends Mobile

Компания Electronic Arts объявила о прекращении поддержки мобильной версии Apex Legends. Серверы мобильной «королевской битвы» закроют 1 мая 2023 года. Глобальный запуск Apex Legends Mobile состоялся 17 мая прошлого года на Android и iOS — игра продержалась чуть меньше года.

Решение прекратить поддержку было принято из-за того, что последние контентные обновления перестали соответствовать ожиданиям игроков. Согласно условиям пользовательского соглашения, EA не будет возвращать реальные деньги, потраченные на внутриигровые покупки.

Кроме того, EA прекратила разработку Battlefield Mobile, над которой трудилась Industrial Toys. Сообщается, что компания решила «изменить текущее направление развития серии, чтобы наилучшим образом воплотить видение франшизы и оправдать ожидания игроков». Студию Industrial Toys, которая занималась созданием Battlefield Mobile, расформируют.

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