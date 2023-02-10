Alibaba тестирует инструмент в стиле ChatGPT

Китайская компания Alibaba Group разработала систему с искусственным интеллектом, подобную ИИ-боту ChatGPT от компании Open AI, об этом пишет Reuters. В настоящее время разработка находится на этапе внутреннего тестирования. Сообщается, что в будущем Alibaba может интегрировать своего ИИ-бота в фирменное коммуникационное приложение DingTalk, представляющее собой аналог Zoom.

«Передовые инновации, такие как большие языковые модели и генеративный ИИ, были в центре нашего внимания с момента создания DAMO [исследовательский институт Alibaba] в 2017 году. Как технологический лидер, мы продолжим инвестировать в интеграцию передовых технологий в приложения с пользой для наших клиентов, а также их клиентов с помощью облачных сервисов», — сообщил представитель Alibaba.

Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

За последнее время чат-бот ChatGPT компании Open AI набрал большую популярность по всему миру. В 2019 году Microsoft вложил в разработчика $1 млрд, а в этом году объявил о намерении инвестировать «еще миллиарды в течение нескольких лет». Microsoft уже встроил улучшенную версию ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge. Также Google анонсировал ИИ-систему Bard — свой аналог ChatGPT. Кроме того, китайский поисковый гигант Baidu намерен запустить чат-бота на основе ИИ.

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