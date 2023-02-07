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7 февраля, 2023
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Google анонсировал ИИ-систему Bard – очередного конкурента ChatGPT

Google Bard

Компания Google анонсировала экспериментальную разговорную ИИ-систему под названием Bard, которая призвана составить конкуренцию ставшему популярным чат-боту ChatGPT от Open AI.

Система основана на языковой модели LaMDA. От ChatGPT она отличается более интерактивной архитектурой. Bard сможет обращаться за ответами в интернет, в то время как ChatGPT заранее обучен на фиксированном наборе данных. В Google отмечают, что новый бот тоже может выдавать «неточную или неуместную информацию», поэтому в карточке с ответом будет предусмотрена возможность проверки данных в источнике.

«Bard стремится объединить широту знаний о мире с силой, интеллектом и творческим потенциалом наших языковых моделей. Система использует информацию из интернета для предоставления актуальных и качественных ответов. Bard поможет вам объяснить 9-летнему ребенку суть открытий космического телескопа James Webb или узнать больше о лучших футбольных нападающих», — заявил глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

С сегодняшнего дня Bard стал доступен для некоторых пользователей в формате тестирования, но уже в ближайшие недели опробовать его смогут все желающие. Google сначала выпустит Bard с облегченной версией LaMDA, которая требует намного меньше вычислительных ресурсов, что позволит сделать систему доступной большему числу пользователей.

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