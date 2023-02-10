Google выпустил Android 14 Developer Preview 1

Компания Google выпустила бета-версию операционной системы Android 14, которая предназначена для разработчиков. Установить новую версию могут только владельцы смартфонов серии Pixel. В список поддерживаемых устройств вошли следующие модели: Pixel 4a 5G, Pixel 5/5a, Pixel 6/6 Pro/6a, Pixel 7/7 Pro.

В Google отмечают, что «Android 14 основана на работе, проделанной в Android 12L и 13 для поддержки планшетов и складных форм-факторов». Также поработали над оптимизацией и реализацией переключения звука между устройствами.

14-я версия получила возможность масштабирования шрифта вплоть до 200% и поддержку алгоритмов нелинейного масштабирования. Кроме того, Google упростил для разработчиков возможность предоставления пользователям выбора необходимого языка.

Повышена энергоэффективность системы путем оптимизации работы приложений. Проделана работа над повышением безопасности ОС, системой распознавания и блокировкой вредоносных программ, а также ускорением обновления приложений и дальнейшим улучшением стабильности системы.

Согласно дорожной карте, в марте выйдет Android 14 Developer Preview 2, в апреле выйдет первая публичная бета-версия, в мае и июне — вторая и третья, а в июле оставшиеся тестовые версии ОС. Релиз состоится в августе-сентябре.

Образы Android 14 DP и OTA-версии для гаджетов Pixel доступны на официальной странице.

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