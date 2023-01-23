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23 января, 2023
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В WhatsApp будет доступна возможность отправлять фото без сжатия

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили функцию, которая позволит обмениваться изображениями в исходном качестве без сжатия, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

В выпущенной ранее бета-версии WhatsApp 2.21.15.7 была замечена функция HD Photos, благодаря которой пользователь может выбирать, в каком качестве будут передаваться отправляемые им изображения. Возможно было выбрать «автоматический режим», «наилучшее качество» и «сохранение данных», но ни один из режимов не позволял передавать файлы в исходном качестве.

Теперь стало известно, что в бета-версии WhatsApp 2.23.2.11 для Android появилась функция, используя которую можно передавать изображения в исходном качестве без сжатия. Разработчики интегрировали значок настроек в панель инструментов рисования, благодаря чему пользователи смогут выбрать качество для каждого передаваемого изображения.

Новая функция скоро станет доступна в стабильной версии WhatsApp.

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