Илон Маск анонсировал «более дорогую подписку» в Twitter без рекламы

Глава Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети появится более дорогая подписка, у которой будет заметное преимущество.

«Будет более дорогая подписка без рекламы», — написал Маск на своей страничке в Twitter на минувших выходных. Этим он ответил на собственный пост, в котором признал, что реклама в Twitter стала слишком большой и слишком частой. Вопрос должен быть решен в течение нескольких недель.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023