Илон Маск анонсировал «более дорогую подписку» в Twitter без рекламы

Глава Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети появится более дорогая подписка, у которой будет заметное преимущество.

«Будет более дорогая подписка без рекламы», — написал Маск на своей страничке в Twitter на минувших выходных. Этим он ответил на собственный пост, в котором признал, что реклама в Twitter стала слишком большой и слишком частой. Вопрос должен быть решен в течение нескольких недель.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Кроме того, Маск подтвердил, что в Twitter работают над проектом фонда, с помощью которого будут поддерживаться авторы контента, делающие регулярные интересные публикации и привлекающие пользователей в социальную сеть.

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