Canon EOS R6 Mark II: беззеркальная камера с важными улучшениями выходит на рынок Азербайджана

В конце прошлого года компания Canon представила второе поколение универсальной полнокадровой беззеркальной модели EOS R6 Mark II. Новинка не получила заметных внешних изменений, но внутри камера была существенно обновлена. Старту продаж Canon EOS R6 Mark II в Азербайджане и была посвящена презентация, прошедшая 18 января в отеле Boulevard Side. С приветственным словом к гостям мероприятия, в число которых вошли партнеры компании Canon в нашей стране и профессиональные фотографы, обратился представитель Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов, который рассказал об основных изменениях, реализованных в EOS R6 Mark II и новых объективах RF.

«Благодаря сочетанию высокой производительности и отличного качества изображения камера EOS R6 Mark II поможет вам раскрыть свой творческий потенциал вне зависимости от того, занимаетесь ли вы портретной фотографией или снимаете спортивные мероприятия. Кроме того, камера EOS R6 Mark II обладает высокой скоростью съемки и профессиональными функциями видеосъемки», — отметил Валех Магеррамов.

Далее технические консультанты представительства Canon CEE GmbH в Азербайджане более подробно познакомили присутствующих с возможностями камеры. В частности, было отмечено, что первое и основное новшество EOS R6 Mark II — новый полнокадровый сенсор изображения с разрешением 24,2 Мр, обладающий высокой скоростью считывания. Canon EOS R6 Mark II может снимать до 40 кадров в секунду с электронным затвором! С механическим затвором скорость составляет 12 кадров в секунду. При этом сенсор не является многослойным и при его производстве не применяется технология с обратной засветкой. Благодаря новому сенсору камера поддерживает несколько новых интеллектуальных функций:

возможность переключать фокус между левым и правым глазом,

возможность указать камере, каким типам объектов следует отдавать приоритет,

новый режим предварительной записи RAW при серийной съемке,

съемка HDR для движущихся объектов.

Также представители компании отметили серьезные улучшения в системе автофокуса Canon EOS R6 Mark II. Камера сочетает в себе интеллект EOS R3 с новыми функциями и возможностями, которые пока не получил даже флагман. EOS R6 Mark II дополнительно может распознавать в кадре лошадей, поезда и самолеты. При этом камера может быть настроена на распознавание как глаз, так и головы. В основе новых функций лежит технология глубокого обучения.

Видеосъемка в формате 4K возможна с частотой до 60 кадров в секунду и длительностью до 40 минут. В этом формате запись осуществляется со всей ширины кадра и получается передискретизацией из 6K. В дополнение к улучшенным характеристикам видео и улучшенному управлению температурным режимом видеографам должны понравиться такие инструменты, как ориентированное на видео меню Q и возможность предварительной буферизации видео. EOS R6 Mark II может снимать видео в Canon Log 3 и поддерживает внутреннюю запись до 4:2:2 10-бит в формате H.264 или H.265. Фото и видео сохраняются на карты памяти SD UHS-II, для которых здесь предусмотрено два слота. При подключении к обновленному и поддерживаемому внешнему рекордеру камера может снимать в формате 6K RAW.

По завершении официальной части мероприятия гостям была предоставлена возможность протестировать EOS R6 Mark II с новыми объективами RF.