Twitter будет показывать причину блокировки аккаунта

В этом месяце в Twitter появится функция отображения причины блокировки аккаунта или его теневого бана (ограничение видимости его публикаций), сообщил владелец и глава соцсети Илон Маск (Elon Musk).

О новой функции Маск рассказал, когда его спросили о причинах блокировки аккаунта, принадлежащего турецкому криптоаналитику, у которого более 160 тыс. подписчиков (сейчас аккаунт уже восстановлен).

«Нам действительно нужно внедрить функцию, показывающую, почему учетная запись была заблокирована или ограничена видимость (теневой бан). Это произойдет в январе» — заявил глава Twitter.

На данное время при блокировке учетной записи появляется сообщение о том, что ее действие было приостановлено, и пояснение, что Twitter принимает такие меры, если аккаунт нарушил правила соцсети. Ниже приводится ссылка на эти правила.

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