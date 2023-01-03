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3 января, 2023
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MediaTek Genio 700 — мобильный процессор для устройств IoT

MediaTek Genio 700

В преддверии выставки CES 2023 компания MediaTek представила мобильный процессор Genio 700. Данная платформа предназначена для устройств Интернета вещей, а первые решения на базе Genio 700 во втором квартале 2023 года.

MediaTek Genio 700 производится по нормам 6-нм техпроцесса. Однокристальная система сочетает в себе два ядра Cortex-A78 (2,2 GHz), шесть ядер Corteх-A55 (2,0 GHz), а интегрированный GPU способен выводить изображение разрешением до 4K при 60 FPS.

Кроме того, процессор поддерживает работу с интерфейсами PCIe 2.0, USB 3.2 Gen1 и MIPI-CSI. Также SoC может выводить изображение на два экрана (FullHD и 4K), поддерживает AV1, VP9, H.265 и H.264 и отвечает требованиям сертификата безопасности ARM PSA. Обеспечивается 10-летний срок службы в широком диапазоне температур.

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