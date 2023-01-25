Techpro DC получил статус официального дистрибьютора EnGenius в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане

Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, с гордостью сообщает о получении статуса официального дистрибьютора компании EnGenius в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.

EnGenius является ведущим мировым производственным брендом Senao Networks, Inc. и сетевым экспертом в области беспроводной связи и радиотехнологий (RF) со штаб-квартирой в Таоюане (Тайвань). Компания является пионером в области коммуникационных решений для беспроводной передачи данных на дальние расстояния, начиная от систем корпоративного класса и заканчивая устройствами для домашнего пользования. Вся продукция EnGenius проходит тщательный контроль на этапах от разработки до производства и соответствует всем международным стандартам. Главный офис компании, лаборатории R&D и все производства расположены в Тайване. Сегодня компания известна в мире благодаря широкому портфолио и развернутым линейкам отмеченных многочисленными наградами устройств, которые сочетают большую дальность действия, высокую скорость, повышенную безопасность, простоту в использовании и доступную цену. Такие компании, как Cisco, Avaya, DELL SonicWall, Aerohive, Fortinet, Extreme Networks, WatchGuard выбирают EnGenius в качестве основного OEM и ODM партнера для производства своего оборудования.