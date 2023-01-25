Безопасность вашего дома и офиса: как об этом заботится Ajax

Компания Ajax Systems является одним из лидеров рынка по производству охранных систем и систем безопасности. Компания начала свою работу на рынке Украины с 2011 года и с тех пор только укрепляет свои позиции, уверенно оставляя позади все большее количество конкурентов. Тогда все начиналось с обычного стартапа и нескольких энтузиастов своего дела, но в итоге компания переросла в высокотехнологическое производство, которое с каждым днем покоряет все новые и новые рынки мира. И это не удивительно, так как качество продуктов компании Ajax Systems ничем не уступает европейским конкурентам, а вот ценовая политика компании ориентирована на конечного потребителя.

— В линейке продуктов Ajax сегодня довольно широкий выбор беспроводных устройств. В их число входят датчики движения, открытия дверей и окон, комбинированные датчики движения, беспроводные уличные и внутренние сирены, Smart-розетки, датчики дыма, системы раннего обнаружения затопления и многое другое. Кроме того, широкий ассортимент продуктов компании постоянно пополняется новинками. Год назад в линейке этого производителя появились проводные устройства Fibra для больших инфраструктурных объектов. Реализация проектов на базе проводных технологий Ajax сегодня осуществляется только инженерами интегратора, так как эти системы требуют высокого уровня профессионализма и определенной сертификации. Компанией также был разработан собственный проводной протокол Fibra, который позволяет создавать гибридные системы на сложных и промышленных объектах, где бетонные или металлические перекрытия представляют проблему для беспроводной связи, — говорит инженер по поддержке продаж систем безопасности компании iTech Group Руслан Ширбидов.

— В чем заключаются отличия технологии Fibra от конкурентов?

— Это протокол передачи данных между проводными устройствами Ajax и центральной системой по четырехжильному кабелю, что позволяет создавать любую комбинацию на линии: от одного датчика — до десятка разных устройств. При этом физические линии и распределение устройств по помещениям и группам в приложении никак не взаимосвязаны. Уникальная дальность подключения без всяких усилителей на линии, которая делает системы Ajax лидерами проводных систем безопасности, достигает 2000 м вместо стандартных 500 м, как у других производителей на этом рынке. Протокол Fibra позволяет передавать тревоги менее чем за 1 секунду, даже если 30 датчиков, подключенных сигнальным кабелем, сработали одновременно. По этим же проводным четырехжильным линиям смогут работать и фирменные датчики Ajax MotionCam с передачей фотоподтверждения тревог, и клавиатуры, и сирены. Как и в случае с беспроводными устройствами, все устройства линейки Fibra также защищены от саботажа. Хаб осуществляет опрос работоспособности и проверяет их по уникальным маркерам, что делает невозможным подмену или незаметное отключение. Что касается информационной безопасности, то все данные в таких устройствах защищаются шифрованием с плавающим ключом, а добавление устройств в систему возможно не только путем сканирования QR-кода, но и сканированием шин, что позволяет автоматически выявить все непривязанные к хабу устройства и добавить их в несколько кликов. Сердцем гибридной системы Ajax является Hub Hybrid с поддержкой до 200 устройств. Такая схема позволяет создавать любое число конфигураций, сочетающих в себе проводные и беспроводные устройства.

— А в чем технические особенности и преимущества беспроводных систем Ajax?

— Вся линейка продуктов компании является не только высокотехнологичной, но и имеет свежий и очень привлекательный дизайн. Чувствуется, что в создании экосистемы из своих решений компания ориентировалась на всемирно известные бренды, вроде Apple. Устройства Ajax не только надежно защитят ваш дом или офис, но и прекрасно впишутся в общий дизайн помещения. Центральный элемент системы, который называется Ajax Hub, от начала и до конца является разработкой специалистов компании. Благодаря фирменной технологии Jeweller, дальность действия хаба составляет 2000 м. Ajax также беспокоится и об энергосбережении, в результате чего батарейка в таком устройстве прослужит своему владельцу до 7 лет вместо стандартных двух лет. Если говорить о технических особенностях устройств Ajax, то они могут удовлетворить требования самого капризного пользователя. Кроме привлекательного дизайна, все устройства хорошо приспособлены к использованию в обычной жизни, так как они просты и надежны в эксплуатации. Даже новичок сможет справиться с установкой датчиков в течение минимально короткого времени.

Ajax Systems также разработала собственное мобильное приложение для управления и настройки систем безопасности. В приложении пользователь получает возможность подключения и добавления не только устройств Ajax, но и камер видеонаблюдения сторонних производителей. Приложение может быть установлено на нескольких устройствах, а на правах администратора можно установить список людей, которые будут иметь доступ к просмотру камер. В приложении вы можете создать любой сценарий работы охранной системы для офиса, дома или дачи, проверять работу устройств, которые работают не только по своему прямому назначению, но и несут дополнительный необходимый функционал. Например, вы получите обязательное уведомление в случае, если какой-то датчик отключится, чего не дают решения конкурентов. Кроме того, в приложении вы будете видеть температуру воздуха вблизи датчика и уровень заряда батареи. Сам хаб через каждые 30 секунд производит мониторинг всех подключенных датчиков, поднимая степень безопасности на принципиально новый уровень. В экосистеме Ajax также действует система интерконнекта, которая передает сигнал тревоги с одного датчика на другие устройства в помещении. А если хотите, чтобы сигналы датчиков не отвлекали вас от работы, то систему Ajax можно подключить к пульту охранной компании. Кстати, такое решение используется во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане.

Еще одно преимущество Ajax — это операционная система реального времени, которая управляет работой центральных элементов и ретрансляторов систем безопасности производителя. Операционная система Malevich, названная в честь художника Казимира Малевича, в основе чьей картины «Черный квадрат» как раз и лежит бесконечная простота, регулярно обновляется, добавляя новые функции для интеграторов и конечных пользователей. И благодаря этой простоте процессор хаба даже в самых активных задачах бывает загружен максимум на 20%. Также эта операционная система является модульной, а для взаимодействия элементов используются стандартизированные API, что позволяет быстро выявлять и устранять ошибки, легко наращивать функциональность и экспериментировать с целью достижения наилучшей эффективности.

— С чего стоит начинать обычному пользователю, который решил построить систему безопасности собственного дома?

— На фоне разнообразия продукции Ajax сам производитель предлагает стартовые комплекты. В StarterKit входят беспроводные датчики движения и открытия, брелок с тревожной кнопкой и хаб, управляющий системой безопасности как внутри, так и снаружи помещений. Этого оборудования достаточно для построения первого уровня защиты входа в помещение. Как только злоумышленник откроет дверь, система поднимет тревогу, оповещая пользователя или охранную компанию. А комплект сигнализации с датчиками MotionCam в случае тревоги пришлет фото, подтверждающие вторжение. StarterKit использует несколько каналов связи. Минимально 4G и Ethernet, но есть комплекты с поддержкой Wi-Fi и двух SIM-карт, которые могут иметь до четырех независимых каналов связи с пользователями и пультом охраны. Любой из стартовых комплектов можно дополнить новыми устройствами, такими как пожарные датчики, датчики протечки воды и разбития стекла, а также прочими устройствами автоматизации, например, Smart-розетками и реле, которые освобождают от рутинных действий и автоматизируют вашу безопасность. Уже с их помощью вы сможете настраивать сценарии включения света по расписанию, закрытия дверей по тревоге или открытия занавесей при недостаточном освещении.

— Что вы можете сказать о самой компании Ajax Systems, ее политике и взаимоотношениях с партнерами?

— Ajax Systems за небольшой срок удалось стать крупнейшим производителем систем защиты от вторжений в Европе. Продукты компании уже продаются в 130 странах, но компания не перестает осуществлять экспансию на новые рынки. Сегодня в компании работает около 2500 человек, 600 из которых — инженеры подразделения R&D. Кроме всех технологий и доступной цены, которые делают продукты Ajax столь востребованными на рынках мира, их немаловажная часть — это дизайн, которому руководство компании уделяет огромное значение.

Ajax ведет неизбирательное тестирование всех изделий перед отправкой клиенту, для чего подразделение R&D разработало собственное оборудование. При том, что сейчас компания производит 650 тысяч(!) устройств в месяц, брак продукции составляет менее 0,3% на фоне 1,5-2% брака европейских и 3-5% китайских конкурентов. Бизнес-модель light assets, которую использует эта компания из Украины, позволяет в кратчайшие сроки перенести и развернуть производство в любой стране мира. Примером этому стал новый завод в Турции, начавший работу в октябре прошлого года и позволивший трудоустроить 400 человек. Кстати, благодаря столь близкому расположению этого завода к нам, все проблемные вопросы по логистике автоматически исключаются. Кроме того, Ajax — самая титулованная беспроводная система безопасности в Европе, отмеченная наградами престижных международных выставок по безопасности. Все устройства Ajax Systems прошли европейскую сертификацию и соответствуют требованиям стандарта систем безопасности EN 50131, а также пожарному стандарту EN 14604. Также компании был присужден Grade 2 — наивысшая степень надежности для беспроводных охранных систем.

Наша компания впервые познакомила рынок Азербайджана с решениями Ajax в 2017 году. Позже iTech Group стала первым дистрибьютором Ajax Systems в стране, и сегодня мы являемся самым активным партнером в Азербайджане не только в плане дистрибуции, но и в вопросах интеграции. Например, в мои обязанности входит продвижение продуктов на рынке, решение интеграционных вопросов по внедрению продуктов Ajax в системы Умного дома, реализуемые нашей компанией совместно с другими вендорами, а также обучение технического персонала партнеров и предоставление им демонстрационного оборудования. Среди положительных моментов нашего сотрудничества с Ajax Systems я бы хотел отметить большую базу знаний, которые предлагает эта компания. Кроме курсов сертификации инженеров и собственной Академии, Ajax Systems представляет на своем сайте подробные текстовые и видеоинструкции по работе с оборудованием. Также сайт компании содержит калькуляторы времени работы батарей, дальности действия технологии Jeweller и питания проводных устройств Fibra, что позволяет пользователям и партнерам очень просто и быстро рассчитать необходимые параметры оборудования. Но самый большой плюс, на мой взгляд, заключается в том, что Ajax представляет отличный баланс между обеспечением безопасности, простотой использования и ценой входа в эту среду. Такое было бы немыслимо без большой профессиональной команды.

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