Motorola представила бизнес-смартфон Lenovo ThinkPhone

На CES 2023 Motorola представила смартфон Lenovo ThinkPhone — сочетание передовых мобильных технологий от Motorola и многолетних наработок Lenovo в области решений информационной безопасности. Устройство получило мобильную версию AI-системы защиты данных ThinkShield. Кроме того, смартфон оснащен отдельным процессором безопасности Moto KeySafe. Приложение Moto Secure позволяет удаленно настраивать параметры экрана блокировки, сетевых предупреждений и т.д.

На смартфоне предустановлены Microsoft 365, Outlook и Teams. На боковой грани присутствует красная кнопка, которая ответственна за функцию Walkie Talkie в Teams. На смартфон можно проецировать экран рабочего стола Windows и таким образом управлять ПК.

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Функции, которые должны позволить пользователю удобнее использовать смартфон в качестве рабочего инструмента:

Instant Connect: смартфон и ПК могут мгновенно обнаруживать друг друга и подключаться, когда находятся рядом и в одной сети Wi-Fi;

Unified Clipboard: легко копировать и вставлять текст или последние фотографии, отсканированные документы и видео между устройствами;

Unified Notifications: системные сообщения смартфона мгновенно отображаются в Центре уведомлений Windows. Щелчок по иконке автоматически запускает соответствующее мобильное приложение на экране ПК. ;

File Drop: перетаскивание файлов между ThinkPhone и ПК;

App Streaming: можно открыть любое приложение Android на ПК;

Advanced Webcam: использование камеры ThinkPhone для видеоконференций на ПК.

Технические характеристики Lenovo ThinkPhone: pOLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 Gb ОЗУ, от 128 до 512 Gb ПЗУ, тройная основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS), 13 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120 градусов, автофокус), 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4), фронтальная разрешением 32 Мп (f/2.45). Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной 15-ваттной, поддержку 4G, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Применяется ОС Android 13. Габариты составляют 158,76 x 74,38 x 8,26 мм, вес – 189 гр. Есть защита по стандарту MIL-STD-810H, которая обеспечивается в том числе задней крышкой из арамидного волокна. Также есть защита от воды и пыли (IP68).

Цена и дата выхода бизнес-смартфона пока неизвестны, но с учетом вышеописанного, ценник будет достаточно высоким.

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