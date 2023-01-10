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10 января, 2023
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Sharp показал прототип сверхлегкой VR-гарнитуры для смартфонов

Sharp

Компания Sharp на CES 2023 показала прототип сверхлегкой VR-гарнитуры с возможностью подключения к смартфону. Вес наголовного дисплея составляет около 175 гр. Гарнитура удобно складывается до компактных для переноски размеров.

Общее разрешение дисплея VR-гарнитуры достигает 4K (по 2K на глаз) с частотой обновления 120 Hz. Компания отмечает, что дисплей и узлы гарнитуры облегчены благодаря «патентованной технологии миниатюризации». Устройство можно с комфортом носить много часов подряд.

Гарнитура вооружена модулем цветной RGB-камеры Sharp, в котором используется полимерная линза, обеспечивающая сверхбыструю автофокусировку. При этом угол обзора при переносе фокуса не сужается, что устраняет вероятность возникновения неприятных ощущений в виде головокружений. Достигается это за счет того, что полимерная линза меняет фокус в процессе изменения своей толщины — это быстрее, чем отработка обычных механизмов фокусировки.

Цветная RGB-камера позволяет транслировать окружающее изображение на очки как на полном экране, так и во всплывающих окнах. Дополнительно встроенные в гарнитуру две черно-белые камеры следят за руками, обеспечивая управление виртуальным интерфейсом жестами без необходимости использовать какие-то контроллеры.

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