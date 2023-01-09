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10 января, 2023
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Microsoft планирует добавить технологию чат-ботов OpenAI в приложения Office

Microsoft

В 2019 году компания Microsoft инвестировала $1 млрд. в OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT.

Сообщается, что Microsoft рассматривает возможность внедрения чат-бота в продукты Word, PowerPoint, Outlook и другие. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на источники.

ChatGPT поможет пользователям автоматически генерировать текст, например, в качестве ответа на электронное письмо или подписи для слайда презентации. Кроме того, помощник защитит от ошибок – орфографических, синтаксических и стилистических.

Еще чат-бот сможет определить, какие электронные письма ищет пользователь, даже если он не задает точные ключевые слова.

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