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4 января, 2023
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Samsung встроил «32-дюймовый телевизор» в холодильник

Samsung Bespoke 4-Door Flex

В рамках CES 2023 компания Samsung Electronics представила не только духовой шкаф со встроенной веб-камерой для стримов, но и еще одну оригинальную модель бытовой техники — 4-дверный интерьерный холодильник Bespoke 4-Door Flex с поддержкой платформы Family Hub.

Одной из главных особенностей холодильника стал встроенный в дверцу 32-дюймовый сенсорный вертикальный экран разрешением Full HD. Дисплей поддерживает возможность одновременного запуска нескольких приложений: Samsung TV Plus, а также YouTube, TikTok и режим фоторамки с картинами известных художников в приложении Samsung Bespoke Atelier. Также экран можно использовать и для оформления заказов, и для просмотра рецептов.

Холодильник совместим с платформой SmartThings Hub, благодаря чему его можно интегрировать с другими совместимыми устройствами. Как и в предыдущих моделях, внутри новинки размещена камера с искусственным интеллектом, которая позволит анализировать этикетки и изображения хранящихся продуктов.

Bespoke 4-Door Flex появится в продаже в Северной Америке и Южной Корее в первой половине года.

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