Samsung расширил программу самостоятельного ремонта

В августе прошлого года компания Samsung при поддержке iFixit запустила программу самостоятельного ремонта смартфонов. Были доступны комплектующие только для моделей линеек Galaxy S20 и Galaxy S21, а также для планшета Galaxy Tab S7+.

Марк Уильямс (Mark Williams), вице-президент по работе с клиентами Samsung Electronics America отметил, что популярность программы превзошла все ожидания, и что пользователи хотели бы, чтобы она охватывала еще больше устройств, в том числе компьютеры.

Теперь компания объявила о расширении списка поддерживаемых устройств. В перечень добавлены ноутбуки Galaxy Book Pro 15 и Galaxy Book Pro 360 15, а также смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Пользователям доступны пошаговые инструкции по ремонту, оригинальные запчасти и сертифицированные инструменты. Кроме того, они могут обратиться с вопросом на форум iFixit.

Пользователи Galaxy Book смогут заказать и заменить переднюю и заднюю части корпуса, дисплей, аккумулятор, сенсорную панель, кнопку питания со сканером отпечатков пальцев и резиновые ножки-подставки. А для владельцев смартфонов серии Galaxy S22 запасные части включают дисплей в сборе, заднюю крышку и порт для зарядки.

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