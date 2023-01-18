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19 января, 2023
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Nar продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году

Nar

Nar продолжает реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с нарушениями речи и слуха в 2023 году. Так, оператор мобильной связи уже в четвертый раз организует профессиональное обучение в рамках проекта “Школа обучения” для поддержки интеграции данных молодых людей в общество. В рамках миссии проводится обучение мастеров маникюра, пользующимся большим спросом на рынке труда.

В проекте, который продлится 3 месяцев, примут участие 10 женщин в возрасте от 15-30 лет с нарушениями речи и слуха. По окончании обучения участники получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов. Партнером Nar в проекте “Школа обучения” является Общественное объединение “Поддержка глухих”.

Следует отметить, что проект Nar “Школа обучения”, стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации “Лучший проект” корпоративной социальной ответственности».

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