Lenovo представила цифровой блокнот Smart Paper

Компания Lenovo на CES 2023 представила цифровой блокнот Smart Paper – это тонкое 10,3-дюймовое решение с сенсорным E-Ink-дисплеем с антибликовым покрытием в цельнометаллическом корпусе. Обладая интеллектуальными функциями и небольшими габаритами, устройство поместится в любой рюкзак и станет помощником для создания рукописных или печатных заметок в путешествиях или командировках. Разрешение экрана составляет 1872 x 1404 пикселей.

Блокнот поставляется вместе со стилусом Lenovo Smart Paper Pen, который не требует зарядки. Девять стилизованных режимов позволяют настроить перо под потребности пользователя: для создания заметок шариковой ручкой, скетчей карандашом (деревянным и механическим), выделения текста маркером или каллиграфии. Стилус распознает 4096 степеней нажатия с задержкой до 23 мс. На выбор пользователя доступны 74 шаблона блокнотов, среди них: линейный, графический, чистый или музыкальный.

Lenovo Smart Paper имеет два встроенных микрофона, поэтому может использоваться в качестве диктофона для записей совещаний или лекций, одновременно делая заметки. Для получения доступа к заметкам из любой точки предусмотрена возможность синхронизации данных между устройствами на Android, Windows и iOS.

Устройство оснащается процессором RockChip на базе четырех ядер Cprtex-A55 с частотой 1,8 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, а накопитель имеет вместимость 64 Gb, из которых пользователю доступно около 50 Gb (хватит на 50 тыс. страниц записей на устройстве). Удобная система папок, дает возможность пользователю легко удалять или перемещать записи, а также искать нужную заметку по ключевым словам.

Емкость аккумулятора составляет 3550 мАч. Производитель заявляет, что одного заряда хватает на чтение 7 тыс. страниц или на запись 170 страниц заметок. Вес устройства составляет 408 гр. Также новинка получила порт USB-C, поддержку Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Программная платформа – Android 11.

Цена Lenovo Smart Paper составляет $399. Дата старта продаж не уточняется.

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