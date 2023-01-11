Представлен стабилизатор DJI RS 3 Mini для камер весом до 2 кг

Компания DJI представила компактный и легкий стабилизатор RS 3 Mini для камер весом от 400 гр. до 2 кг. Вес устройства в зависимости от конфигурации составляет от 795 гр. Устройство предлагает актуальные алгоритмы стабилизации и простоту управления.

Стабилизатор оборудован 1,4-дюймовым полноцветным сенсорным экраном, обеспечивающим комфортное управление его функциями, включая таймлапс, отслеживание объектов и панорамную съемку. Зарядка встроенного аккумулятора при мощности 10 Вт занимает 2,5 ч, а его ресурса хватает на 10 час. работы. Есть возможность подключения дополнительного оборудования серии DJI Ronin. На ручке имеется кнопка спуска затвора, которая может срабатывать как при непосредственном подключении, так и по Bluetooth. Есть также регулятор для комфортной установки фокуса, ISO и прочих параметров.

Производитель сообщает, что испытал DJI RS 3 Mini с камерами Sony A6400, Canon EOS R7, Nikon Z50 и Fuji X-T30 II: привод предлагает достаточно высокую мощность, чтобы снимаемый материал оставался стабильным даже при максимальном фокусном расстоянии.

В комплекте идут крепления для вертикального и горизонтального положения камеры. Также в комплект входят кабели для зарядки и подключения к камерам, и треножник для использования стабилизатора в качестве штатива.

Цена стабилизатора DJI RS 3 Mini составляет $369.

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